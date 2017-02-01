25 марта в ККТ «Космос» Наргиз Закирова с новой программой «Вдвоем»!

Наргиз Закирова – певица и музыкант, ставшая известной на постсоветском пространстве после участия в телешоу «Голос», где ее наставником выступил Леонид Агутин. Сейчас певица работает с одним из самых талантливых российских композиторов и продюсеров Максимом Фадеевым.

Наргиз родилась в Узбекистане и вот уже более двадцати лет живет и занимается музыкой в Америке. В Россию певица вернулась специально для участия в «Голосе». Телешоу стало важной ступенью в карьере Наргиз, а она сама – самой яркой участницей проекта. Сама певица считает: «Я не выиграла, я победила».

Сильный, красивый голос интересного тембра, экстравагантная внешность – это помогло Наргиз найти своего слушателя, ее концерты пользуются большой популярностью, особенно среди поклонников этно- и рок-музыки. Алла Пугачева отмечает невероятную энергетику Наргиз и поддерживает ее музыкальную карьеру.

Совместно с Максимом Фадеевым Наргиз недавно записала дуэт «Вдвоем», и клип на эту песню стал хитом ютюба и многих радиостанций страны.

В Екатеринбурге Наргиз представит новую программу «Шум сердца». На концерте прозвучат песни из репертуара Аллы Пугачевой, а также хиты, написанные Максимом Фадеевым. Потрясающий голос Наргиз, любимые и популярные песни в ее исполнении, сюрпризы для зрителей – все это будет на концерте, который станет хорошим подарком для поклонников ее творчества.

Цена билетов: 1200 - 4000 рублей.

Билеты в кассах города.

Справки по тел: (343) 222-7000.