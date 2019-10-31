Показ шедевров мировой рекламы из коллекции Жана Мари Бурсико состоится в Екатеринбурге 8 ноября, и посетителей обещают удивить еще до гардероба. В программе шоу заявлены иммерсивный театр, огненное шоу и даже жертвоприношения!
Огненное шоу и жертвоприношения ждут гостей Ночи пожирателей рекламы
Татьяна Федюшина
исполнительный директор Центра Событий (Be Brand Group) и руководитель комитета по мероприятиям АКАР Урал
Концепт этой Ночи - контрасты. Это относится и к шоу, и к оформлению площадки, к ее наполнению и визуалу. Это будет полная перезагрузка всем знакомого мероприятия.
Ночь пожирателей рекламы вновь сменила площадку. Недавно открывшийся Синара-центр удачно вписался в концепцию, он также совмещает в себе две эпохи: современное мультимедийное пространство появилось в здании XIX века.
Елена Теребенина
директор «Синара Центра»
В этом году показ роликов будет проходить одновременно в нескольких местах. То есть гостям необязательно сидеть в основном зале, они могут свободно перемещаться по центру, посещать лаунж-зоны, но при этом продолжать смотреть ролики
Впервые предварять Ночь будет дневная программа - Национальный рекламный форум. Гостей ждут целые сутки рекламы. День создателей и Ночь пожирателей! Екатеринбург стал первым городом после столицы, который принял региональный этап самого масштабного делового события для профессионалов индустрии рекламы. В рамках НРФ Урал планируется выступление более 30 топовых экспертов в сфере маркетинга и рекламы со всей страны.
8 ноября - это тот день в Екатеринбурге, когда много рекламы не бывает. Это подтверждают и продажи билетов, активнее всего покупают “Комбо” - билет на оба мероприятия. Организаторы мероприятия Уральское отделение Ассоциации коммуникационных агентств России, Be Brand Group. Партнеры проекта Deltaplan, «Регион Медиа».
Впервые в России программа была показана в 1994г в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте.К 2002 году программу НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ РЕКЛАМЫ принимают уже 32 города России, причем партнерами по проведению этого праздника становятся крупнейшие региональные рекламные агентства. В Екатеринбурге это Центр Событий, Be Brand Group. Показы лучших рекламных роликов всегда сопровождают яркие шоу, фуршеты, розыгрыши призов и насыщенная развлекательная программа.
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