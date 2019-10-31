Впервые предварять Ночь будет дневная программа - Национальный рекламный форум. Гостей ждут целые сутки рекламы. День создателей и Ночь пожирателей! Екатеринбург стал первым городом после столицы, который принял региональный этап самого масштабного делового события для профессионалов индустрии рекламы. В рамках НРФ Урал планируется выступление более 30 топовых экспертов в сфере маркетинга и рекламы со всей страны.

8 ноября - это тот день в Екатеринбурге, когда много рекламы не бывает. Это подтверждают и продажи билетов, активнее всего покупают “Комбо” - билет на оба мероприятия. Организаторы мероприятия Уральское отделение Ассоциации коммуникационных агентств России, Be Brand Group. Партнеры проекта Deltaplan, «Регион Медиа».