Международная выставка EXPOTRAVEL 2018 расскажет про новые тренды в туризме

Организаторы обещают презентации отелей и курортов от Чехии, Италии, Греции, Болгарии, Венгрии и регионов России. Для успешных бизнесвумен, в рамках выставки пройдет Международный форум по развитию женского предпринимательства в сфере туризма и гостеприимства «Womentravel». “Деловую” часть мероприятия дополнят международная конференция по развитию термального лечения и оздоровления, а также «Межрегиональный круглый стол по развитию школьно-образовательного туризма на территории УРФО».

Приятным бонусом для гостей выставки станет возможность выиграть авиабилет в любую точку Европы (туда-обратно) от Turkish Airlines, ваучер на проживание в разных уголках России и мираю.

Выставка пройдет 5 и 6 октября в Президентском центре Б.Н. Ельцина.