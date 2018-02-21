Первый в России проект интеграции МЕГИ и ИКЕА стартовал в Екатеринбурге
В МЕГЕ Екатеринбург стартовал проект «МЕГА ИКЕА Интеграция», в ходе которого будет создано единое концептуальное пространство с новыми возможностями для отдыха и шопинга гостей МЕГИ и посетителей магазина ИКЕА. Общие инвестиции в проект составят около 700 миллионов рублей, работы будут проводиться на площади более 22 тыс. м2.
Ежегодно около 17 миллионов человек приезжает в МЕГУ Екатеринбург, чтобы сделать необходимые покупки и с пользой и комфортом провести время в кругу семьи и друзей. Новый проект «МЕГА ИКЕА Интеграция» позволит сделать визит в торговый центр еще более запоминающимся для всех гостей МЕГИ и магазина ИКЕА.
Цель проекта – создание комфортной среды для шопинга гостей МЕГИ в рамках единого концептуального пространства. МЕГА Екатеринбург станет первым в России торговым центром, где будет реализована подобная концепция. Общая площадь работ составит 22 100 м2, по завершении проекта у МЕГИ и магазина ИКЕА появится общий вход, а насладиться традиционными шведскими обедами из ресторана ИКЕА можно будет прямо в галерее МЕГИ. Здесь же появятся магазин сезонных товаров и пекарня. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей. Процесс интеграции пройдет с минимальным вмешательством в режим работы торгового центра и магазина.
«Проект объединит все то лучшее, что есть в торговых центрах МЕГА и магазинах ИКЕА в единой яркой концепции, предлагая посетителям окунуться в атмосферу вдохновения и домашнего уюта. Такое объединение не только упростит и сделает максимально комфортным процесс совершения покупки в магазине ИКЕА, но также создаст для гостей МЕГИ совершенно новое пространство для встреч», - говорит Инна Жукова, директор магазина ИКЕА.
«Для нас важно, чтобы каждый визит в МЕГУ был для гостей комфортным и запоминающимся. Именно поэтому мы стремимся создавать уникальные концепции для каждого торгового центра», - отмечает управляющая МЕГОЙ Екатеринбург Айше Агекян.
Торговые центры МЕГА — проект компании IKEA Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. IKEA Centres Russia входит в Группу компаний ИКЕА. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года) торговые центры МЕГА в России посетили 250 миллионов человек.
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