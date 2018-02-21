«Проект объединит все то лучшее, что есть в торговых центрах МЕГА и магазинах ИКЕА в единой яркой концепции, предлагая посетителям окунуться в атмосферу вдохновения и домашнего уюта. Такое объединение не только упростит и сделает максимально комфортным процесс совершения покупки в магазине ИКЕА, но также создаст для гостей МЕГИ совершенно новое пространство для встреч», - говорит Инна Жукова, директор магазина ИКЕА.

«Для нас важно, чтобы каждый визит в МЕГУ был для гостей комфортным и запоминающимся. Именно поэтому мы стремимся создавать уникальные концепции для каждого торгового центра», - отмечает управляющая МЕГОЙ Екатеринбург Айше Агекян.

Торговые центры МЕГА — проект компании IKEA Centres Russia, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. IKEA Centres Russia входит в Группу компаний ИКЕА. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин ИКЕА. В 2016 финансовом году (с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года) торговые центры МЕГА в России посетили 250 миллионов человек.