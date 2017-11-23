Первый детский фестиваль KIDS FEST пройдет в Кукольном театре

2 декабря в Театре Кукол пройдет первый детский фестиваль «KIDS FEST» в партнёрстве с проектом Amway МАМА. Программа праздника рассчитана на всю семью, времени скучать не будет ни у маленьких, ни у взрослых. Детей ждут увлекательные мастер-классы, веселые конкурсы, аквагрим и модный показ. А для родителей организаторы подготовили специальные полезные лекции экспертов по уходу за детьми, по их правильному питанию, beauty мастер-класс, гастрономический воркшоп. Под чутким руководством шеф – повара дети и родители приготовят «Супер завтрак для любимой мамы» и вкуснейшую итальянскую пасту. Театральным подарком гостям фестиваля станет новогодний кукольный спектакль «Кружевная сказка» по мотивам любимой русской народной сказки «Снегурушка». Проведите субботний день с семьей.

Место встречи - фестиваль KIDS FEST

Театр Кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143), с 12:00 до 18:00. Вход свободный.