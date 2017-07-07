Как работу на заводе превратить в работу мечты

13 июля 2017 года, компания HeadHunter соберет в Екатеринбурге крупнейших работодателей России на отраслевой производственной HR-конференции «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России». Конференция пройдет в рамках деловой программы крупнейшей промышленной выставки страны Иннопром.

Управление персоналом — это сфера, в которой необходимо постоянно учиться и делиться лучшими практиками. Коллегам по отрасли просто необходимо встречаться и обмениваться своими успешными наработками, ведь особенности управления сотрудниками на предприятии диктуют свои способы решения задач. Рынок заставляет компании постоянно быть в тонусе и быстро реагировать на изменения, поэтому крайне важно знать, в чем преуспели коллеги. Отраслевая промышленная конференция «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятия России» - лучшее место для встреч HR-специалистов страны.

Откроет конференцию доклад Анны Хвостовой, директора HeadHunter Урал, из которого слушатели смогут узнать о ситуации на рынке труда в производственном секторе России, какие прогнозы делают специалисты и что делать в сложившихся условиях. Продолжат конференцию выступления лидеров отрасли.

Валентина Черных, главный эксперт по развитию бренда работодателя ПАО «СИБУР Холдинг»: «Постоянно меняющаяся внешняя среда, а также амбициозные бизнес-задачи, стоящие перед компанией, определяют высокую важность постоянного развития функции HR в СИБУРе. Наши 28 производственных площадок рассредоточены по всей стране, и это означает подбор значительного количества узкоквалифицированных специалистов, в том числе в удаленных географиях. На конференции мы расскажем о нашем опыте применения digital-инструментов для отбора персонала, анализе и оптимизации процесса. Сразу скажу, что нововведения кардинально поменяли подход к рекрутменту в нашей компании, помогли снизить нагрузку на HR-специалистов и закрывать каждую вакансию в среднем на шесть часов быстрее».