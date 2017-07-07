Как работу на заводе превратить в работу мечты
13 июля 2017 года, компания HeadHunter соберет в Екатеринбурге крупнейших работодателей России на отраслевой производственной HR-конференции «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России». Конференция пройдет в рамках деловой программы крупнейшей промышленной выставки страны Иннопром.
Управление персоналом — это сфера, в которой необходимо постоянно учиться и делиться лучшими практиками. Коллегам по отрасли просто необходимо встречаться и обмениваться своими успешными наработками, ведь особенности управления сотрудниками на предприятии диктуют свои способы решения задач. Рынок заставляет компании постоянно быть в тонусе и быстро реагировать на изменения, поэтому крайне важно знать, в чем преуспели коллеги. Отраслевая промышленная конференция «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятия России» - лучшее место для встреч HR-специалистов страны.
Откроет конференцию доклад Анны Хвостовой, директора HeadHunter Урал, из которого слушатели смогут узнать о ситуации на рынке труда в производственном секторе России, какие прогнозы делают специалисты и что делать в сложившихся условиях. Продолжат конференцию выступления лидеров отрасли.
Валентина Черных, главный эксперт по развитию бренда работодателя ПАО «СИБУР Холдинг»: «Постоянно меняющаяся внешняя среда, а также амбициозные бизнес-задачи, стоящие перед компанией, определяют высокую важность постоянного развития функции HR в СИБУРе. Наши 28 производственных площадок рассредоточены по всей стране, и это означает подбор значительного количества узкоквалифицированных специалистов, в том числе в удаленных географиях. На конференции мы расскажем о нашем опыте применения digital-инструментов для отбора персонала, анализе и оптимизации процесса. Сразу скажу, что нововведения кардинально поменяли подход к рекрутменту в нашей компании, помогли снизить нагрузку на HR-специалистов и закрывать каждую вакансию в среднем на шесть часов быстрее».
Дарья Крячкова, директор департамента кадровой политики ПАО «ГМК Норильский никель»
«Студенты из 15 ведущих технических вузов России ежегодно приезжают на предприятия Группы «Норникель» для прохождения производственной практики и участия во внутреннем чемпионате по решению бизнес кейсов «Покорители Севера». Современные подходы в привлечении студентов, которые мы используем, позволяют нам качественно оценить потенциал будущих инженеров и создать все условия для их развития на предприятиях Группы в соответствии с интересами бизнеса. Как результат - более 80 процентов выпускников вузов теперь рассматривают компанию как место прохождения стажировки или как будущего работодателя. Об этом проекте мы бы и хотели подробно рассказать участникам конференции 13 июля»
Анна Хамнаева, эксперт по подбору и проектам ПАО «Энел Россия»
«Мир бизнеса стремительно меняется, переходя на «цифру». Меняются технологии и как должны работать те, кто вынужден их внедрять и с ними взаимодействовать? Речь идет о сотрудниках. Конечно, развитие персонала в успешных компаниях всегда было одним из приоритетов. Но могут ли сотрудники стать фактором прорыва в цифровую эпоху? Компания «Энел Россия» уверенно отвечает – да, могут. Об этом мы с удовольствием расскажем вам 13 июля на конференции «Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих работодателей России»
Светлана Кузьминых, директор по персоналу ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»
«Процесс формирования сильного бренда работодателя – это процесс, который строится изнутри наружу, а не наоборот. Поэтому больше всего внимания мы уделяем действующим сотрудникам компании. На заводе ЧТПЗ мы применяем особый подход к организации и оформлению производственного пространства, рабочей среды, к созданию корпоративной культуры, в центре которой – личность работника. Об этом я и буду говорить в своем докладе «Вовлеченность как способ формирования бренда работодателя
Алена Мастерова, руководитель проекта «Академия» HeadHunter
«Дистанционное обучение помогает давать знания с наименьшими затратами, поэтому становится все более популярным, заменяя где-то офлайновые форматы, но не исключая их полностью. Причем, преимущества тут не только в стоимости или в возможности в любое время и в любом месте прослушать курс и проверить знания - дистанционно можно обучаться у лучших преподавателей мира, самостоятельно выбрав нужную программу. Я с удовольствием встречусь с вами на конференции и расскажу все подробнее»
Марина Починок, экс вице-президент по персоналу оргкомитета Олимпиады Сочи-2014 и ПАО Сбербанк
«В мире бизнеса компании конкурируют скоростью “time to market” - быстрой доставкой клиенту нужного ему товара или услуги, моделями управления, которые позволяют гибко менять процессы, компании модернизируют или создают новые продукты и услуги , постоянно “слушая” клиента, беря у него обратную связь, используя большие данные, глубоко понимая его меняющиеся потребности и особенности, словом, создают культуру клиентоцентричности. Самыми первыми клиентами компании являются ее сотрудники. В своем выступлении мы познакомим участников с инструментом Employee Journey Map, расскажем на какие вопросы нужно знать ответы HR-команде и как оценивать эффективность существующих процессов и с помощью HR-метрик».
Особым гостем конференции станет Михаил Жуков, генеральный директор компании HeadHunter.
Анна Хвостова, директор HeadHunter Урал:
«Мы организуем конференцию для того, чтобы дать возможность коллегам по профессии вживую пообщаться с HR-руководителями из разных регионов России и узнать, как работа на заводе превращается в работу мечты для тысяч людей. А также познакомиться с инновациями и передовыми практиками, осмыслить их в контексте своей компании и сделать рывок вперед — это то, что непрерывно делают лидеры рынка, оставляя конкурентов далеко позади».
Напомним, что конференция ««Работать на заводе мечты: как формируется HR-бренд ведущих предприятий России» состоится 13 июля 2017 года в в12:00 в зале деловых программ Иннопром.
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