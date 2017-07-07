«Билайн» построит WiFi-сеть площадью 400 000 м² на Alfa Future People
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») вновь расширит территорию покрытия WiFi на Alfa Future People – в этом году ее площадь составит 400 000 м². Таким образом, WiFi-сеть «Билайн» для AFP по-прежнему останется самой большой беспроводной сетью под открытым небом в России. Как технологический партнер фестиваля Alfa Future People, «Билайн» также развернет на всей территории сверхскоростной 4G и обеспечит работу системы бесконтактных платежей и банковских терминалов.
«Билайн» не только создаст уникальную технологическую зону на AFP, чтобы все посетители фестиваля могли делиться без остановки своими впечатлениями в социальных сетях, общаться в мессенджерах и созваниваться с родными, но и приготовит невероятное количество развлечений. Ведь с «Билайн» на Alfa Future People по-прежнему можно ВСЁ!
На одной из центральных площадок фестиваля – в многофункциональном центре Beeline Space – есть ВСЁ для того, чтобы создавать свой собственный уникальный контент и делиться им мгновенно:
- технологичные фотозоны с 3D mapping и дополненной реальностью
- большая развлекательная зона, где можно будет выиграть полезные и яркие сувениры
- терраса с панорамным видом на фестиваль
Кроме этого, в центре Beeline Space разместится круглосуточный офис продаж, где можно будет узнать более подробно об услугах «Билайн» и приобрести самые актуальные мобильные устройства, даже если на часах давно за полночь.
На всей территории фестиваля «Билайн» также установит большие чарджеры для подзарядки мобильных гаджетов, разместит зоны отдыха с удобными пуфами и зонтами от солнца, откроет велопрокат для поклонников активного образа жизни (для клиентов он будет работать бесплатно), а для влюблённых вновь установит специальную Kiss Cam «Билайн» с прямой трансляцией на всех экранах Главной сцены.
Абоненты «Билайн» могут воспользоваться специальным предложением и приобрести билеты на главный фестиваль музыки и технологий Alfa Future People со скидкой 900 рублей. Для получения скидки необходимо:
1. Внеси необходимую сумму, равную стоимости билета, на свой мобильный счет.
2. Указать номер телефона «Билайн» при оформлении заказа на сайте.
3. Нажать кнопку «Оплатить со счета Билайн».
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