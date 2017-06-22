«Город для больших и маленьких»
С 1 февраля по 31 августа 2017 года в Екатеринбурге проходит II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких». Это большое культурное событие, вот уже второй раз, помогает объединить детей и взрослых, дает повод глубже изучить историю родного края, и является еще одной удивительной традицией Екатеринбурга, которая отличает его от прочих городов и подчеркивает самобытный характер мегаполиса
В рамках Фестиваля был объявлен конкурс рисунков «Сказочный Екатеринбург», в котором приняли участие более 1000 юных художников из более 50 художественных школ Екатеринбурга и Свердловской области, в возрасте от 4 до 17 лет. Лучшие работы вошли в «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких» - уникальное издание, аналогов которому нет в мире . Это единственный в России Путеводитель по городу, составленный его маленькими жителями, с детскими рисунками и удивительными историями о самых любимых городских местах юных екатеринбуржцев.
Волшебных историй и сказок в книге так много, что читать ее можно очень долго – и не просто читать, а играть, отправляясь в удивительное путешествие по нарисованным улицам и скверам, где все почти как в жизни, вот только не совсем. С фразы «А вы знаете, что…» начинается почти каждая история.
Например, знаете ли вы, что летом в полночь по подземным рекам к площади у Пассажа приплывают киты, чтобы днем поиграть с жителями, выпуская струи воды в фонтан – Шутиху? Вы знаете, что на смотровой площадке Высоцкого живут Хранители города – Грифоны, которые следят за тем, чтобы в Екатеринбурге все было хорошо? В библиотеке Белинского поселился Невидимка, в цирке вздыхает грустный клоун, над которым никто не смеялся и поэтому он слезами смыл с себя все краски. Белки сторожат деревья парков, русалки плещутся в акватории Исети, драконы парят над Телебашней, потому что питаются электричеством, а у нас оно самое вкусное в мире.
Связав воедино прошлое и будущее, реальность и фантазию, создатели выпустили Книгу – квест, читать которую можно и справа налево, и сверху вниз, и по –порядку, и с любой страницы. Это издание легко может стать настольной книгой и для малышей, которые только учатся читать, и для подростков, которые могут использовать ее, как карту для поиска необычных кладов и историй, и для взрослых, которым она поможет вдруг посмотреть на привычный город с волшебной стороны и увидеть его таким, как в детстве. С художественной точки зрения, издание также получилось необычным - каждый их художников вложил в рисунки всю свою фантазию и мастерство.
1000 экземпляров Путеводителя уже разлетелись во все книжные сети города.
По правилам конкурса лучшая работа должна была украсить обложку Путеводителя, но работ было так много и все они были достойные, что выделить одну оказалось очень трудно. Жюри из 30 профессиональных художников во главе в руководителем Студии изобразительного искусства «Полосатый кот» Анастасией Овсянкиной отметило два рисунка - от Аси Колчиной (8 лет) , ее «Девочка с книгой» украсила лицевую сторону, и Асмик Ходжаян (17 лет) ее рисунок «Руки водяного» можно увидеть на обороте.
Лучшие работы участников конкурса рисунков представлены на выставках во Дворце Молодежи, Ельцин Центре, Свердловской государственной детской филармонии, ТРЦ «Радуга Парк»
с 21 мая по 31 августа.
Кульминацией фестиваля стал Большой семейный праздник под открытым небом в парке ТРЦ «Радуга Парк». Более 10 000 взрослых и детей пришли на праздник и с большим удовольствием приняли участие в главном действии – разрисовывании 100 железных бочек. Мамы и папы, дедушки и бабушки и конечно же дети всех возрастов с энтузиазмом рисовали свой любимый Екатеринбург. А в финале праздника громко стучали по импровизированным барабанам. Получилось очень весело!
Перед гостями праздника выступали артисты Дворца Молодежи, Екатеринбургского государственного Цирка, Капелла мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии. На главной сцене наградили победителей конкурса рисунков «Сказочный Екатеринбург» подарками от партнеров и вкусным мороженым.
Дети и взрослые с интересом разглядывали стометровую выставку иллюстраций книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких», участвовали в конкурсах и мастер-классах. Летняя и солнечная погода именно в этот день подарила свое теплое настроение всем присутствующим.
Фестиваль доказал, что сказки совсем рядом, нужно только наполнить их жизнью и тогда Екатеринбург станет самым волшебным местом в мире.
Фестиваль организован Студией изобразительного искусства «Полосатый кот», при поддержке Главы Екатеринбурга.
Подробнее о фестивале можно узнать по тел.+7 (343)328 42 28
и на сайте http://izokot.ru/.
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