«Город для больших и маленьких»

Волшебных историй и сказок в книге так много, что читать ее можно очень долго – и не просто читать, а играть, отправляясь в удивительное путешествие по нарисованным улицам и скверам, где все почти как в жизни, вот только не совсем. С фразы «А вы знаете, что…» начинается почти каждая история.

Например, знаете ли вы, что летом в полночь по подземным рекам к площади у Пассажа приплывают киты, чтобы днем поиграть с жителями, выпуская струи воды в фонтан – Шутиху? Вы знаете, что на смотровой площадке Высоцкого живут Хранители города – Грифоны, которые следят за тем, чтобы в Екатеринбурге все было хорошо? В библиотеке Белинского поселился Невидимка, в цирке вздыхает грустный клоун, над которым никто не смеялся и поэтому он слезами смыл с себя все краски. Белки сторожат деревья парков, русалки плещутся в акватории Исети, драконы парят над Телебашней, потому что питаются электричеством, а у нас оно самое вкусное в мире.

Связав воедино прошлое и будущее, реальность и фантазию, создатели выпустили Книгу – квест, читать которую можно и справа налево, и сверху вниз, и по –порядку, и с любой страницы. Это издание легко может стать настольной книгой и для малышей, которые только учатся читать, и для подростков, которые могут использовать ее, как карту для поиска необычных кладов и историй, и для взрослых, которым она поможет вдруг посмотреть на привычный город с волшебной стороны и увидеть его таким, как в детстве. С художественной точки зрения, издание также получилось необычным - каждый их художников вложил в рисунки всю свою фантазию и мастерство.

1000 экземпляров Путеводителя уже разлетелись во все книжные сети города.