3 июня 2017 года в Екатеринбурге появится первый «Добрый ящик» - это возможность для жителей предоставить помощь тем, кому она необходима!

Актер театра «Гоголь-Центр» (г. Москва) Никита Кукушкин запустил этот проект в декабре 2016 года. Ящики для сбора вещей уже поставили в 8-ми точках Москвы. А сейчас к ним добавляется и Екатеринбург. В Екатеринбурге партнером проекта стала компания Кода, являющаяся представителем известного бренда детской и подростковой мебели MEBLIK в УрФО.

История проекта началась с того, что Никита долго ходил на работу в студию «Платформа» через Курский вокзал и часто брал с собой вещи, чтобы занести бездомным, которых на вокзале всегда очень много. Потом он придумал сделать ящик, чтобы собирать вещи и отдавать бездомным еще больше. Первый «Добрый ящик» стоял на «Платформе» на «Винзаводе», потом труппа переехала в «Гоголь-центр», и ящик переехал вместе с ней. Вещи из первого ящика попадали либо напрямую бездомным, либо в фонд «Справедливость». Потом к проекту присоединилась подруга Кукушкина, Наташа Киселева, вместе с которой было решено отвозить вещи в детские дома. За три ночи актер сколотил еще 5 ящиков. Сейчас они стоят в офисе канала «Дождь», в культурном центре ЗИЛ, в магазине JNBY, в кафе «Мастерская» и в баре WT4.

В «Гоголь-центр», где стоит самый большой ящик, сначала приносили вещи только богемные зрители — дорогие, брендовые и новые. Однажды привезли целую партию новых красивых ботинок. Порою люди приезжают в «Гоголь-центр» не в театр, а только чтобы отдать вещи. В месяц здесь набирается 8–9 черных 200-литровых мешков.

По случаю запуска благотворительного проекта в Екатеринбурге в новом салоне детской мебели ТМ Meblik, расположенного в торговом центре "WOW house" по адресу ул. Металлургов, 84 (1 этаж), состоится семейный праздник. В качестве пожертвований будут приниматься детская и взрослая одежда и обувь (0 -18 лет). Все собранное будет отсортировано и отправлено тем, кому больше всех нужна помощь, – в детские дома, интернаты, церковные приходы, нуждающимся семьям и бездомным людям. Дети нуждаются в нашей заботе!

Для детей приготовлена обширная развлекательная программа и подарки.

Ждем Вас 3 июня (суббота) с 14.00 до 17.00 по адресу: торговый центр "WOW house" на Металлургов, 84 (1 этаж).