Лекция Михаила Лабковского "Про замуж"

3 июня в отеле "Онегин" выступит Михаил Лабковский, один из лучших специалистов в области психологии — не только в России, но и в мире. Тема лекции - "Про замуж" , начало в 17.00

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ЗАМУЖЕМ?

Сами не хотите (сознательно или подсознательно) или с вами что-то не так? На каком этапе буксуете и в чем причина?

Об этом будем говорить, исходя из факта, что все разговоры про то, что «настоящие мужики в природе закончились, остались одни козлы инфантильные» – поклеп и выдумки тех, кто пока не знает, почему им не везет в семейной жизни.

Совершенно точно, что вы можете быть счастливы и иметь семью. Дело в том, что настоящие мужчины есть (и тоже ищут женщин) просто ВЫ ИХ НЕ ВИДИТЕ! Почему не видите – и будем разбираться.

А попутно ответим на вопросы:



— Что мешает вам завести комфортные и долговременные отношения (построить семью)?

— Как выявить и победить свои страхи и комплексы, связанные с отношениями и браком?

— На какие вопросы надо ответить себе, прежде, чем выходить замуж?



— Почему не надо работать над преодолением страха мужчины перед браком?



— Какие женщины выходят замуж многократно и при этом удачно?



— Кому замуж лучше не ходить?



— Чей брак гарантировано закончится разводом?

— В чем залог крепких семейных уз?



— Почему вам уже не хочется замуж и надо ли хотеть? На этом вопросе мы остановимся подробно, тк сейчас «модно» не хотеть замуж.

Существует отдельная, довольно обширная, разнородная, активная категория женщин не хотящих замуж. Когда я говорю «активная», то имею ввиду самые разные активности женской жизни: работа, спорт, путешествия, культурный досуг, секс и снова работа… Словом, что угодно, кроме создания семьи – ячейки общества.

Причин по которым женщина не хочет замуж может быть две.

Первая – несчастливое детство, проведенное в чудовищной (холодной, агрессивной) обстановке в семье. Она тогда уже решила, что брак – это не для нее, так как это неприятно и не дай Бог.

Вторая причина – не сложившиеся отношения с мужчинами. Их либо практически вообще никаких не было, или были, но такие, о которых вспоминать противно. Ни счастья, ни радости, сплошной негатив, усталость и кислое послевкусие. Соответственно, на возможности завести семью был поставлен крест. Такие женщины не хотят даже пробовать вступать в серьезные отношения, чтобы не расстраиваться. Типа, они уже знают, чем это заканчивается. Хотя ничего знать не могут, так как

причины, по которым они предпочитают ходить в холостяках абсолютно невротические, это скорее симптомы болезни, чем здоровые признаки.

Я часто говорю и пишу о том, что «самодостаточность – тоже счастье, только без людей». И призываю любить себя любовью безусловной и безоглядной. Любить себя со всеми своими недостатками. Но дальше я всегда говорю, что когда человек принимает себя, таким, какой он есть,

он обязательно встречает другого человека, который тоже его обожает в любом виде. И живут они долго и счастливо. То есть, объясняя, что не надо бояться одиночества, я вовсе не имею ввиду, что надо жить по одиночке. Уверен, что тут нам выбирать не приходиться: мы люди, а природа распорядилась так, что люди живут парами. Такова наша, человеческая биология, девочки.

Поэтому приходите, поговорим о «нехотящих», подробнее о причинах этой аномалии и наметим пути к оздоровлению обстановки у вас в голове и у вас в жизни.

И как всегда направление беседы и все ее повороты будут зависеть от

ваших вопросов и историй

3 июня, 17:00, отель Онегин (зал Форум)