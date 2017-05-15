PATTERN SUMMER

18 мая в «Ельцин центре» в пространстве Freedom Store состоится презентация летней коллекции российского бренда женской одежды PATTERN.



Всех гостей мероприятия ждет неформальная обстановка и насыщенная развлекательная программа!

- вдохновляющий показ коллекции от бренда

- лекция от Елены Теребениной

- активности от многочисленных партнеров

- несколько стильных фотозон

- профессиональный фотограф от GEOMETRIA

- отличная музыка и классный DJ

- непринужденная приятная атмосфера и прекрасный ведущий

- вкусные угощения и сюрпризы

- подарки каждому гостю и розыгрыш ценных призов от партнеров и бренда

Команда PATTERN обещает каждому пришедшему гостю прекраснейшее настроение, безграничное вдохновение, общение с интересными людьми из мира моды и искусства!



18 мая 2017 года, 19:00.

(Бориса Ельцина, 3А, пространство Freedom Store)