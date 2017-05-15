PATTERN SUMMER
18 мая в «Ельцин центре» в пространстве Freedom Store состоится презентация летней коллекции российского бренда женской одежды PATTERN.
Всех гостей мероприятия ждет неформальная обстановка и насыщенная развлекательная программа!
- вдохновляющий показ коллекции от бренда
- лекция от Елены Теребениной
- активности от многочисленных партнеров
- несколько стильных фотозон
- профессиональный фотограф от GEOMETRIA
- отличная музыка и классный DJ
- непринужденная приятная атмосфера и прекрасный ведущий
- вкусные угощения и сюрпризы
- подарки каждому гостю и розыгрыш ценных призов от партнеров и бренда
Команда PATTERN обещает каждому пришедшему гостю прекраснейшее настроение, безграничное вдохновение, общение с интересными людьми из мира моды и искусства!
18 мая 2017 года, 19:00.
(Бориса Ельцина, 3А, пространство Freedom Store)
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