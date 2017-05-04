Анастасия Овсянкина: человек, оживляющий сказки

Студия изобразительного искусства «Полосатый кот» и издательство TATLIN приступили к верстке первого в истории Екатеринбурга «Сказочного путеводителя по городу». О том, что это за книжка и кто стал ее авторами и иллюстраторами, нам рассказала основатель и руководитель «Полосатого кота» Анастасия Овсянкина.



— Что это за книжка?

— Это будет настоящий путеводитель, по которому любой ребенок сможет устроить себе и родителям экскурсию по городу. Ребята, во-первых, смогут найти и прочитать какие-то необычные истории, а во-вторых, пойти посмотреть и проверить, правда это или нет.

— Что это за истории? Сколько их? И о чём они?

— У нас около 200 историй и 500 иллюстраций к ним. Плюс еще 500 рисунков, присланных на конкурс «Сказочный Екатеринбург». Чаще всего на этих конкурсных рисунках встречаются цирк, дом Севастьянова, Плотинка и смотровая площадка на небоскребе «Высоцкий» — и здесь можно сделать определенный вывод, что именно нравится в городе нашим детям. А что до историй и сказок, то есть фантазии о том, что в Харитоновском парке в озере живут русалки, а на недостроенной телебашне — драконы. Есть мечта о школе дельтапланов, которую обязательно построят в Екатеринбурге будущего. А есть городские легенды, например, о памятнике компьютерной клавиатуре, который на набережной Исети у знаменитого Косого дома установлен. Он еще официально памятником не признан, но все равно пользуется огромной популярностью и у екатеринбуржцев и у гостей города. И есть легенда, что если свое желание пропрыгать по клавишам, нажимая на буквы, а потом прыгнуть-нажать на клавишу ENTER, то желание обязательно сбудется.

— А как вы выбирали эти истории? Дети сами их придумывали?

— Сначала мы провели анкетирование — задали детям и их родителям несколько несложных вопросов. Мы хотели понять, где, по их мнению, самые прикольные места в Екатеринбурге для детей. Места, куда они любят ходить сами и куда обязательно водят своих гостей. А также попытались выяснить, какие удивительные истории, связанные с этими местами, они знают. Все полученные анкеты мы перелопатили вместе с художниками-кураторами этого проекта — их больше тридцати — выбрали самые интересные истории. И стали делать книжку. В ней будет всего 100 страниц, а тем и историй очень много. От чего-то пришлось отказаться. Жертвовать чем-то даже. А оставлять самые яркие и интересные.

— Что стало самым неожиданным?

— Для меня, как ни странно, это оказалась наша пешеходная улица Вайнера. Это была улица моего детства — с магазинами, потом с киосками коммерческими, жвачкой, мороженым, с сутолокой и толпами народа. А потом я на нее очень долго не выходила — просто, как говорится, не было дороги. А тут вдруг выяснилось, что наши дети очень любят по ней гулять. У них есть там любимые скамейки, какие-то места, где они кормят птиц. Одна из картинок нарисована с точки зрения воробьёв — то есть не люди смотрят на птиц, а наоборот — взгляд снизу вверх. Очень необычно. А ещё фонтан «Спираль времени», в котором, по мысли одного из наших авторов, существует портал в Прошлое — и так на две части рисунок и разделен. Слева — улица Вайнера (бывшая Успенская) с экипажами старинными, дамы в кринолинах, кавалеры во фраках и цилиндрах. Справа — наш современный екатеринбургский Арбат.

— Какая это по счету книжка у «Полосатого кота»?

— Юбилейная! Пятая! Первая вообще уникальна и существует в единственном экземпляре. Это рукописная и рукодельная «Книга улыбок», сделанная и нарисованная вручную с участием ста шестидесяти екатеринбургских семей. Она сейчас хранится в «Отделе редкой книги» в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского. Потом мы выпустили «Сказку о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина с рисунками наших детей. Потом была «Астрономическая энциклопедия миров, о которых взрослые даже не догадываются». Там были придуманные и нарисованные детьми планеты. А в прошлом году мы сделали энциклопедию «Екатеринбург для больших и маленьких. От "А" до "Я"». Путеводитель станет пятой нашей книжкой.

— Когда путеводитель выйдет в свет?

— Мы планируем выпустить его к 3 июня и впервые показать на нашем традиционном фестивале «Екатеринбург для больших и маленьких». Первый тираж всего тысяча экземпляров, но, думаю, мы будем его еще допечатывать.