13- 15 апреля - Секреты успешных предпринимателей будут раскрыты на "Евразийской Неделе Бизнеса"

Чтобы развивать бизнес в новых условиях, необходимо обладать стратегическим мышлением: выбрать правильную бизнес-модель, разработать план действий, стратегию маркетинга и продаж, подобрать команду профессионалов. Чтобы достичь высоких показателей роста, нужно не только доверять интуиции, но и учиться на опыте лучших из лучших.

У современных предпринимателей возникает масса вопросов:

• Как достигать больших результатов, если ресурсы ограничены?

• Как привлекать новых клиентов, удерживать старых и делать их «поклонниками бренда»?

• Как мотивировать команду и привлекать бодрых сотрудников?

• Основные ошибки предпринимателей и как их избежать!

• Франчайзинг - быстрая модель развития бизнеса?

• Что делать: "пересидеть", снижая расходы, или "активно расти", увеличивая долю рынка?

Ответы можно получить 13 – 15 апреля в Екатеринбурге, посетив крупнейший бизнес-форум "Евразийская Неделя Бизнеса 2017".

Программа мероприятия:

• 13 апреля – российская конференция "Секреты успешных предпринимателей"

• 14 апреля – конференция "Развитие бизнеса через франчайзинг"

• 15 апреля – мастер-класс "Стратегия продвижения бизнеса"

Спикеры проекта:

Владилен Фуфаров, управляющий хлебокомбинатом «СМАК»;

Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон-Россия»;

Владимир Герасичев, основатель и ведущий бизнес-тренер «Business Relations» (Москва);

Олег Ананьев, ресторатор ( «Труффальдино», «Le Bourg 1905» и др), член президиума федерации рестораторов и отельеров;

Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА»;

Андрей Фролов, основатель Огонь Пляж, коворкинг Соль, сеть бургерных Огонь (Екатеринбург);

Максим Журило, основатель школы правильного бега «I Love Running» (Москва);

Николай Ярадов, «Билайн» (Москва);

Константин Малышев, бизнес практик, президент консалтинговой компании «Перформия Урал» (Екатеринбург);

Сергей Балакирев, директор медийного агентства «AMG», член Совета Гильдии Маркетологов;

Владимир Жолобов, директор «Z&G. Branding», руководитель проектов «Eurasian Business Week», «Eurasian Marketing Week»;

Иван Шкиря, CEO сервисов работы с клиентским потоком Callibri.ru.



"Учиться следует у тех, кто преуспел в своём деле. Особенность "Евразийской Недели Бизнеса" в том, что своими секретами делятся люди, успешно развивающие свой бизнес в тех же самых условиях, что другие российские предприниматели. Именно поэтому их опыт гораздо более ценен", – прокомментировал Владимир Жолобов, директор Z&G. Branding и Z&G. Event, организатор "Eurasian Business Week ".

В бизнесе есть много важных задач, одна из которых - коммуникации с клиентами. В этой сфере сейчас происходит много нового и интересного. 13 апреля на конференции «Секреты успешных предпринимателей» я постараюсь, показать на опыте моего бизнеса, как это выглядит изнутри и каково это - вести диалоги с целым городом.

Андрей Фролов, основатель Огонь Пляж, коворкинг Соль, сеть бургерных Огонь

Спикер Евразийской Недели Бизнеса

Место проведения: 13 апреля - «Хаятт Ридженси», 14-15 апреля - «DoubleTree by Hilton»

Организаторы мероприятия: «Z&G. Event», «Z&G. Branding»,

Стратегический партнер: Билайн

Финансовый партнер: банк «НЕЙВА»



Подробности можно узнать по тел. (343) 213-33-47 или на сайте http://b-week.ru/