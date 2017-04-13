Крупнейший бизнес-форум "Евразийская Неделя Бизнеса 2017"
13- 15 апреля - Секреты успешных предпринимателей будут раскрыты на "Евразийской Неделе Бизнеса"
Чтобы развивать бизнес в новых условиях, необходимо обладать стратегическим мышлением: выбрать правильную бизнес-модель, разработать план действий, стратегию маркетинга и продаж, подобрать команду профессионалов. Чтобы достичь высоких показателей роста, нужно не только доверять интуиции, но и учиться на опыте лучших из лучших.
У современных предпринимателей возникает масса вопросов:
• Как достигать больших результатов, если ресурсы ограничены?
• Как привлекать новых клиентов, удерживать старых и делать их «поклонниками бренда»?
• Как мотивировать команду и привлекать бодрых сотрудников?
• Основные ошибки предпринимателей и как их избежать!
• Франчайзинг - быстрая модель развития бизнеса?
• Что делать: "пересидеть", снижая расходы, или "активно расти", увеличивая долю рынка?
Ответы можно получить 13 – 15 апреля в Екатеринбурге, посетив крупнейший бизнес-форум "Евразийская Неделя Бизнеса 2017".
Программа мероприятия:
• 13 апреля – российская конференция "Секреты успешных предпринимателей"
• 14 апреля – конференция "Развитие бизнеса через франчайзинг"
• 15 апреля – мастер-класс "Стратегия продвижения бизнеса"
Спикеры проекта:
Владилен Фуфаров, управляющий хлебокомбинатом «СМАК»;
Игорь Черноголов, президент ГК «Пенетрон-Россия»;
Владимир Герасичев, основатель и ведущий бизнес-тренер «Business Relations» (Москва);
Олег Ананьев, ресторатор ( «Труффальдино», «Le Bourg 1905» и др), член президиума федерации рестораторов и отельеров;
Павел Ефремов, председатель правления банка «НЕЙВА»;
Андрей Фролов, основатель Огонь Пляж, коворкинг Соль, сеть бургерных Огонь (Екатеринбург);
Максим Журило, основатель школы правильного бега «I Love Running» (Москва);
Николай Ярадов, «Билайн» (Москва);
Константин Малышев, бизнес практик, президент консалтинговой компании «Перформия Урал» (Екатеринбург);
Сергей Балакирев, директор медийного агентства «AMG», член Совета Гильдии Маркетологов;
Владимир Жолобов, директор «Z&G. Branding», руководитель проектов «Eurasian Business Week», «Eurasian Marketing Week»;
Иван Шкиря, CEO сервисов работы с клиентским потоком Callibri.ru.
"Учиться следует у тех, кто преуспел в своём деле. Особенность "Евразийской Недели Бизнеса" в том, что своими секретами делятся люди, успешно развивающие свой бизнес в тех же самых условиях, что другие российские предприниматели. Именно поэтому их опыт гораздо более ценен", – прокомментировал Владимир Жолобов, директор Z&G. Branding и Z&G. Event, организатор "Eurasian Business Week ".
В бизнесе есть много важных задач, одна из которых - коммуникации с клиентами. В этой сфере сейчас происходит много нового и интересного. 13 апреля на конференции «Секреты успешных предпринимателей» я постараюсь, показать на опыте моего бизнеса, как это выглядит изнутри и каково это - вести диалоги с целым городом.
Андрей Фролов, основатель Огонь Пляж, коворкинг Соль, сеть бургерных Огонь
Спикер Евразийской Недели Бизнеса
Место проведения: 13 апреля - «Хаятт Ридженси», 14-15 апреля - «DoubleTree by Hilton»
Организаторы мероприятия: «Z&G. Event», «Z&G. Branding»,
Стратегический партнер: Билайн
Финансовый партнер: банк «НЕЙВА»
Подробности можно узнать по тел. (343) 213-33-47 или на сайте http://b-week.ru/
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