ART PLATFORM FASHION WEEK - 10 сезон
С 28-31 марта 2017 г. состоится 10 юбилейный сезон проекта!
Проект занимает свое модное место в Уральском регионе, как одно из самых профессиональных мероприятий, и впервые объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках сразу двух городов Уральского региона - Екатеринбурга и Челябинска!
Fashion point Ekaterinburg
Каждый сезон - это новая история, новые имена, новые знакомства и, конечно же, модные места проведения нашего проекта В этом сезоне мы предлагаем нашим зрителям несколько площадок, которые можно посетить. А также, принять участие в событиях проекта, пообщаться с дизайнерами и профессионалами индустрии моды.
28 марта ЦУМ – «Мир ткани»
Все начинается с истории, ЦУМ – это модная история Екатеринбурга, и мы рады, что в рамках открытия 10 юбилейного сезона проекта мы презентуем фотовыставку « Back Stage» с модных дефиле проекта ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg именно на этой площадке.
Высшая Школа Имиджа и Стиля (ТЦ Успенский 5 этаж)
Традиционно мы проводим деловую программу от лидеров модной индустрии , и в этом сезоне пройдут деловые встречи и круглый стол с дизайнерами, СМИ и специалистами интернет-технологий.
Специальный гость проекта – Галина Истомина , – на протяжении 16 лет куратор программы поддержки российских дизайнеров в рамках выставки СРМ в Москве.
Fashion point Chelyabinsk - 29 марта
Изумрудный зал Конгресс-отель "Малахит"
Главное модное событие в Челябинске - фестиваль Моды "Платье города 2017" состоится в Челябинске уже 18 раз! В этом году в нем примут участие и екатеринбургские дизайнеры – Анна Мамаева и Константин Томилов.
Fashion point Ekaterinburg - 30 марта
Музей истории Екатеринбурга
Здесь, в центре нашего города будет проходить показ специального гостя проекта известного дизайнера из Санкт-Петербурга Александра Арнгольдта.
А также пройдет финальное дефиле регионального конкурса «Юная Топ Модель» и показы капсульных коллекций молодых перспективных дизайнеров одежды и ювелирных брендов.
31 марта - Шоу рум «Tendance» ,ресторан «Diamond»
Здесь будут расположены коллекции дизайнеров, участников проекта. Зрители смогут выбрать для себя новые образы от любимых дизайнеров и открыть новых звезд модной индустрии.
Бизнес отель PANORAMA , «Diamond Hall»
Наконец, самым важным местом на Неделе моды, ее кульминацией, станет зона показов – здесь вы увидите новые коллекции дизайнеров, домов моды, торговых марок из Екатеринбурга , Челябинска , Набережных Челнов и Санкт Петербурга …..
Мы ждем вас!
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