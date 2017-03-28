ART PLATFORM FASHION WEEK - 10 сезон

С 28-31 марта 2017 г. состоится 10 юбилейный сезон проекта!



Проект занимает свое модное место в Уральском регионе, как одно из самых профессиональных мероприятий, и впервые объединит дизайнеров, профессионалов и любителей моды на модных площадках сразу двух городов Уральского региона - Екатеринбурга и Челябинска!



Fashion point Ekaterinburg

Каждый сезон - это новая история, новые имена, новые знакомства и, конечно же, модные места проведения нашего проекта В этом сезоне мы предлагаем нашим зрителям несколько площадок, которые можно посетить. А также, принять участие в событиях проекта, пообщаться с дизайнерами и профессионалами индустрии моды.



28 марта ЦУМ – «Мир ткани»

Все начинается с истории, ЦУМ – это модная история Екатеринбурга, и мы рады, что в рамках открытия 10 юбилейного сезона проекта мы презентуем фотовыставку « Back Stage» с модных дефиле проекта ART PLATFORM FASHION WEEK Ekaterinburg именно на этой площадке.

Высшая Школа Имиджа и Стиля (ТЦ Успенский 5 этаж)

Традиционно мы проводим деловую программу от лидеров модной индустрии , и в этом сезоне пройдут деловые встречи и круглый стол с дизайнерами, СМИ и специалистами интернет-технологий.

Специальный гость проекта – Галина Истомина , – на протяжении 16 лет куратор программы поддержки российских дизайнеров в рамках выставки СРМ в Москве.

Fashion point Chelyabinsk - 29 марта

Изумрудный зал Конгресс-отель "Малахит"

Главное модное событие в Челябинске - фестиваль Моды "Платье города 2017" состоится в Челябинске уже 18 раз! В этом году в нем примут участие и екатеринбургские дизайнеры – Анна Мамаева и Константин Томилов.

Fashion point Ekaterinburg - 30 марта

Музей истории Екатеринбурга

Здесь, в центре нашего города будет проходить показ специального гостя проекта известного дизайнера из Санкт-Петербурга Александра Арнгольдта.

А также пройдет финальное дефиле регионального конкурса «Юная Топ Модель» и показы капсульных коллекций молодых перспективных дизайнеров одежды и ювелирных брендов.

31 марта - Шоу рум «Tendance» ,ресторан «Diamond»

Здесь будут расположены коллекции дизайнеров, участников проекта. Зрители смогут выбрать для себя новые образы от любимых дизайнеров и открыть новых звезд модной индустрии.

Бизнес отель PANORAMA , «Diamond Hall»

Наконец, самым важным местом на Неделе моды, ее кульминацией, станет зона показов – здесь вы увидите новые коллекции дизайнеров, домов моды, торговых марок из Екатеринбурга , Челябинска , Набережных Челнов и Санкт Петербурга …..

Мы ждем вас!