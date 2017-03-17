Леонид Ротарь. Новый шаг.

Alvitr Gallery рада представить выставку Леонида Ротаря «Новый шаг» в ИЦ Architector.

Выставка включает в себя работы художника, которые он делал на протяжении нескольких лет, некоторые из них он начал 2008 году и закончил только в 2017, переосмыслив произведения уже в новой, современной реальности.

Выставка «Новый шаг» это своего рада итог, который подводит художник, завершая прежние работы и открывая возможность для нового творческого периода и для нового шага.

Тема обнуления, перехода и нового начала видна и в работах художника, где сжигается все старое, уже неживое, а человек бежит в счастливое завтра. Эстетика источения реальности всегда сопряжена с движением, символом которого выступает ребенок, как новое поколение, смотрящее в будущее и сжигающее старые устои и уклады, ненужные стереотипы. Но для того, чтобы начать новое, существующее должно исчерпать себя, перестать быть актуальным.

Реальность в работах Леонида Ротаря представлена в символико-отвлеченной манере, но человеческие фигуры прописаны с завидной скрупулёзностью, они оказываются самыми реальными, так как они и есть связь между настоящим и будущим.

Леонид Ротарь, московский художник молдавского происхождения, выставлялся в таких галереях как Айдан, Триумф и Якут галерея, работы находятся в собрании Нового Музея, Санкт-Петербург, номинант премии Кандинского в 2008 году.

Alvitr Gallery будет рада видеть вас в ИЦ Architector, 3-ий этаж на открытии 22.03.2017 и на выставке до 12.04.2017