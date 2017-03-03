Удивительное шоу и необычный мастер-класс Илоны Пулкстене

Это удивительное шоу и необычный мастер-класс! Мероприятие, которое поможет вам начать думать и видеть мир совсем по-другому. Если вы давно хотели научиться фантазировать и мыслить креативно, не зависеть от штампов и клише, получать яркие и неподражаемые результаты - это для вас!

Упражнения на развитие творческого начала и создание оригинальных идей.

Вы научитесь чувствовать ритм изображения.

Вы узнаете, где кнопка запуска вашего воображения.

Великолепная и неподражаемая Илона Пулкстене. Её занятия в Европе расписаны уже на год вперед! Только два дня, 18-19 марта она будет у нас в Екатеринбурге с мастер классом "Творческое мышление"

Она рассказывает и показывает так, как не делают другие. Илона уделяет внимание каждому слушателю персонально, именно по этой причине количество мест на ее мероприятиях ограничено.

Все подробности вы можете узнать на сайте http://ufep.photo/mk-ilona-pulkstene-2017/

или по телефону 382-9-382

Места еще есть.

Ограничение 18+