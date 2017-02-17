Каждый может дотянуться до Луны в Екатеринбурге с 22 февраля.В мире столько загадок и чудес, что мы часто смотрим на небо в поисках ответа. Как будто звезды знают больше.

Самая загадочная «звезда» в небе – это Луна. Все живые существа: звери, птицы, цветы и деревья –чувствуют ее влияние. Вся природа ночью становится иной.

Луна – как путеводная звезда – манит, влияет на самые тонкие струны души. И у каждого своя Луна, свои грани любви и вдохновения.

На выставке представлены работы двух художниц – Евгении Сидоровой и Милы Троицкой.

Два чувства. Два видения. Две стороны.

Представленные работы говорят о влиянии Луны на природу, эмоции людей, Землю.

Арт-объекты помогают прикоснуться к тайне, узнать, что творится на обратной стороне Луны, какие лунные сутки предназначены для переговоров, а какие – для романтических встреч. Падающие звезды, выстраивающие диалог со зрителем, живописные планеты, кратеры, – части выставки, части Космоса.



Во время работы выставки (22.02 – 19.03) будут организованы тематические мероприятия, запись на которые осуществляется по телефону: +7 (922) 217-26-62:

• Лекция о лунах других планет I 26.02 I Полнолуние I Спикер: Владимир Новоселов, Product Manager, R&D of experimental products Yandex, специалист Института физики и технологии



• Workshop, «Лунный пэчворк и колористика» I 1.03 I 4 Лунные сутки I Мастер-класс: как из цветных лоскутков сделать сумку для выходов на выставки картин



• Астрономическая лекция: «Всё о луне и экзолунах» I 2.03 I 5 Лунные сутки I Алексей Боярченков - младший научный сотрудник УрО РАН расскажет, что астрономия знает о лунах.



• Мастер-класс по живописи I 3.03 I 6 Лунные сутки I Мастер-класс, на котором каждый сможет научиться работать с маслом, кистью и холстом, и написать свою первую картину



• Астрологическая лекция: «Под знаком Луны» I 4.03 I 7 Лунные сутки I Ведана Кудрявцева расскажет о влиянии Луны на биоритмы человека, о лунных календарях и других эзотерических аспектах лунной энергии.



• Поэтический вечер I 10.03 I 13 Лунные сутки I Свои стихи читают:

- Александр Гагарин

- Олег Ягодин

- Александра Аксёнова

- Дарья Крапивина

- Яна Белоцерковская и другие...



Свободный микрофон



• Лекция астрофизика 17.03 I 19 Лунные сутки I Константин Миронов, астрофизик, фотограф Луны

Выставка проходит по адресу: Горького, 4а, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Открытие выставки 22 февраля в 18:00

Сайт выставки: укаждогосвоялуна.рф