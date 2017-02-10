Lifestyle project «Мельница». Выпуск 03.02.2017

В первом выпуске lifestyle project "Мельница" 2017 года мы познакомим вас с интересными событиями города, такими как открытие нового ресторана и вручение подарков по результатам новогодних акций в одном из торговых центров города. А еще расскажем, где можно весело провести время с детьми!

Lifestyle project «Мельница» - это еженедельный дайджест новостей мира моды и fashion событий нашего города. Актуальные темы, персоны и fashion-эксперименты.

Теперь все понравившиеся сюжеты, а также подробные отчеты о прошедших событиях нашего города вы можете найти на нашем сайте.