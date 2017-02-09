Трехмесячный курс "Искусство оратора" в центре "Речевик"

Трехмесячный курс "Искусство оратора" со скидкой 20%. Стоимость - 20 500 рублей!

Группы:

1. Ср и пт с 19.00 до 20.30

2. Пн и ср с 10.30 до 12.00

В программе:

🔆cнятие зажимов

🔆раскрытие тембра голоса

🔆работа над техникой речи

🔆практика на наших литературных вечерах

🔆аргументация и ответы в спорах, сила убеждения

🔆публичные выступления "от и до"

и многое другое.

Для кого подойдет:

руководители, бизнесмены, менеджеры по продажам, психологи, преподаватели, ведущие и все те, кто в своей работе много общается с людьми.

Автор и один из преподавателей курса - Артем Аксенов, выпускник ЕГТИ и школы Николая Коляды, режиссер, актер, продюсер.

Все подробности можно узнать по телефону, занятия проходят в центре города два раза в неделю:

+7-953-0052-2007

+7 (343) 200-09-90