Трехмесячный курс "Искусство оратора" в центре "Речевик"
Трехмесячный курс "Искусство оратора" со скидкой 20%. Стоимость - 20 500 рублей!
Группы:
1. Ср и пт с 19.00 до 20.30
2. Пн и ср с 10.30 до 12.00
В программе:
🔆cнятие зажимов
🔆раскрытие тембра голоса
🔆работа над техникой речи
🔆практика на наших литературных вечерах
🔆аргументация и ответы в спорах, сила убеждения
🔆публичные выступления "от и до"
и многое другое.
Для кого подойдет:
руководители, бизнесмены, менеджеры по продажам, психологи, преподаватели, ведущие и все те, кто в своей работе много общается с людьми.
Автор и один из преподавателей курса - Артем Аксенов, выпускник ЕГТИ и школы Николая Коляды, режиссер, актер, продюсер.
Все подробности можно узнать по телефону, занятия проходят в центре города два раза в неделю:
+7-953-0052-2007
+7 (343) 200-09-90
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.