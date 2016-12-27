«Елки. Деньги. #можноВСЁ» или как встретишь Новый год, так его и проведешь!

«Билайн» приготовил по-настоящему новогодний подарок для любителей активного отдыха и развлечений – квест «Елки. Деньги. #можноВСЁ».



Только с 1 по 13 января 2016 года, участвуя в новогоднем квесте «Елки. Деньги. #можноВСЁ», вы можете не только отлично провести долгожданные каникулы вместе с родными и друзьями, но и выиграть множество призов. Например, билеты на киноновинки сезона или шанс стать обладателем крупных денежных призов. Призовой фонд квеста более 6 млн рублей.

Для этого просто авторизуйтесь через ВКонтакте на сайте https://mozhnovse.ru/ и найдите приключения на свой безлимит. И не забывайте делиться своими впечатлениями, фото и видео с родными и близкими, с друзьями в своих социальных сетях. Для этого у вас есть по-настоящему безлимитный мобильный интернет в тарифе #можноВСЁ. Ведь если не запостил, значит не было!



Более подробная информация, а также правилах участия доступны на https://mozhnovse.ru/.