Звезды Екатеринбурга во главе с петухом поздравили горожан с Новым годом из гигантского снежного шара

В преддверии волшебного праздника публичные люди Екатеринбурга подготовили для горожан сюрприз. Более 20 знаменитостей уральской столицы снялись в новогоднем ролике вместе с настоящим петухом.

Всех на одной площадке собрали музыканты из екатеринбургской группы Bogachi. Звезды залезли в гигантский шар и танцевали под новый трек группы «Новогодняя девочка» вместе с петухом.

«Новый год уже на носу, но многие еще не почувствовали праздничного настроения. Нам захотелось расшевелить Екатеринбург. А так как мы недавно написали новую песню «Новогодняя девочка», мы решили сделать ролик с участием известных людей нашего города. Шар этот мы нашли в готовом варианте. Петух при съемках не пострадал», - поделился участник бэнда Bogachi Евгений Черных.

В клипе снялись участница шоу «Танцы» на ТНТ Алиса Лишенко, чемпионы России и Европы по чирлидингу команда Fenomen-A, чемпионы мира по хип-хопу «Форсаж», шоумены Влад Чемезов, Евгений Захаров, Коля Королев, ведущая УТРОтв на ОТВ Юлия Курочкина, участник акробатического дуэта «Веселый Роджер» Евгений Акжигитов, ди-джей Энди Энди и многие другие.

«У нас есть уже говорящий слоган «Удачи с Богачи». И нам искренне хочется, чтобы Новый год принес удачу всем горожанам. Да и не только им – всем россиянам, всему миру. Звучит пафосно, но почему бы и нет? Хорошего не жалко, а любви много не бывает», - добавила участница дуэта Bogachi Элона Миллер.

Bogachi – восходящие звезды уральской столицы. В этом году они выступили на трех площадках в День города, в том числе на Lenovo Moto Fest. За год своего существования музыканты стали авторами и исполнителями официального гимна чирлидинга России «5678» и гимна фестивалей красок «Холи», а их ролик на песню «Франсюр» набрал уже более 4 000 000 просмотров.

Текст: Ольга Райтер

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=SBjLp4Z-Tzk

Фото во вложении. Автор: Степан Сопегин

Подробности по телефону:

+7 (961) 773-49-09 Евгений Черных (композитор, музыкант, автор песен, продюсер)

+7 (922) 215-56-00 Элона Миллер (певица, музыкант, автор песен, идеолог)

+7 (922) 125-72-66 Ольга Райтер (пресс-секретарь)