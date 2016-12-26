Lifestyle project «Мельница». Выпуск 15.12.2016

Сегодня из новогоднего выпуска lifestyle project "Мельница" вы узнаете: почему подарок от мануфактуры "ANTE KOVAC" может считаться лучшим подарком, какие обновки можно присмотреть в бутике "ALIBI" (ТЦ "Успенский", ул. Вайнера, 10, 3 этаж) или выбрать вечернее платье напрокат у имидж-студии "LUX PODIUM", куда сходить с детьми на каникулах (обзор по развлекательным центрам "Планета Игрек", "Фентази град" и "Герои Парк"). А также раскроем секреты китайского массажа и его омолаживающего эффекта и посмотрим отчет с вечеринки по поводу открытия новой студии видеопроизводства "VIDOSS production". Сегодня мы постараемся зарядить вас новогодним настроением по полной. Будет интересно!