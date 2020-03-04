Автор, сцена, публика: идем прокачивать таланты на «Открытые беспринцЫпные чтения»?

Если вы писатель – отправьте два-три рассказа объемом не более 5-7 тысяч знаков на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Екатеринбург. Писатель. Имя».

Если вы артист – присылайте видео (хронометраж – не более 2 минут), в котором вы читаете любой рассказ Александра Цыпкина, на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой «Екатеринбург. Артист. Имя».

Заявки принимаются до 15 марта.