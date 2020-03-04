14 апреля в Екатеринбурге вновь пройдет литературно-театральный фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения».
Автор, сцена, публика: идем прокачивать таланты на «Открытые беспринцЫпные чтения»?
Как первая общероссийская платформа для продвижения литературы через театральную сцену, фестиваль «Открытые беспринцЫпные чтения», поддерживает глокал тренд - известные артисты и местные таланты выступают на одной сцене. В этот раз писатель, основатель проекта Александр Цыпкин и актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте прочтут со сцены ТЮЗа прозу современных авторов. Попробовать свои литературные силы традиционно приглашают артистов и писателей из Екатеринбурга.
Если вы писатель – отправьте два-три рассказа объемом не более 5-7 тысяч знаков на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой в теме письма «Екатеринбург. Писатель. Имя».
Если вы артист – присылайте видео (хронометраж – не более 2 минут), в котором вы читаете любой рассказ Александра Цыпкина, на электронный адрес info@besprintsypno.ru с пометкой «Екатеринбург. Артист. Имя».
Заявки принимаются до 15 марта.
Организаторы выберут актеров и писателей, которым в рамках проекта будет предоставлена сцена и возможность продемонстрировать свои таланты, читая рассказы известных авторов – резидентов проекта. А истории местных писателей прозвучат в исполнении Ингеборги Дапкунайте и приглашенных екатеринбургских участников.
14 апреля, ТЮЗ
Билеты на ekb.kassy.ru
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