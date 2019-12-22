Ксения Безуглова доказывает это собственным примером. Лишившись в результате аварии возможности ходить, она начала новую главу своей жизни, насытив ее яркими событиями и сознательными преодолениями, о чем и поделилась на правах амбассадора форума Women Influence Community, стартовавшего по миру из Екатеринбурга.
Возможно все
Расскажите секрет вашего жизнелюбия.
Десять лет назад родилась новая я. Та авария полностью изменила мою жизнь. Но я сделала самую большую трагедию своей жизни главным достоинством. И кайфую от себя, наслаждаюсь каждой минутой, и, естественно, притягиваю позитивных людей. Поэтому я просто не могу молчать, не имею права. Так в моей жизни появился сторитейлинг. Моя история уже трансформировала тысячи жизней. В лучшую сторону. Это не китч. Просто знаю, что мой пример – спасательный круг для многих. Как и все проекты фонда «Возможно все» и онлайн Академия гуманизма, к которой можно присоединиться из любой точки мира. Мне нравятся глобальные идеи, масштабно меняющие сознание людей.
Поэтому вы присоединились к Women Influence Community? Это в принципе близкая мне история, потому что здесь говорится не о том, кто круче, а о том, что все вместе мы меняем мир к лучшему, не разделяясь по социальным и гендерным признакам, а дополняя друг друга. Кстати, в Екатеринбурге мощное женское комьюнити. Получился один из самых сильных форумов. По атмосфере, по уровню спикеров, по отзывам произошло что–то чудесное для женщин. Успешные и настолько разные участницы, каждая со своей заслуженной короной. Вроде бы все друг друга знают, делают важное и нужное для города, но общаться вот так – глаза в глаза, о личном – получается редко. И слезы, и смех, и инсайты – было чему учиться, чем напитываться. После такого совершенно несостоятельны мнения тех, кто до сих пор считает женщин домохозяйками, не способными ни на что серьезное. Мы растим будущие поколения, творим, варим борщ и пишем картины, управляем корпорациями, теряем бизнес и снова возвращаем, восстаем из пепла, как птица феникс. И на все хватает энергии. Для меня WIC – мощная агрегаторская среда, где знакомишься с классными историями, вдохновляешься крутыми примерами. При этом чувствуешь, что не одна такая – все проходят через проблемы с мужем, детьми, бизнесом. И падать – нормально, без этого не бывает взлетов.
Куда направлять свою женскую силу? Это история про баланс. Достичь его – сверхзадача для каждой женщины, когда «нужно все успеть: и в космос полететь, и на метле, и при этом быть счастливой». Комьюнити помогает не застрять в одном амплуа «я – спортсменка» или «я – мама», не сидеть в ожидании, что все само произойдет, думая «блин, все такие классные, а мне не везет», а развиваться, как личность, как творец, как муза. Сколько положишь в каждую из ячеек, столько и прорастет.
Но многих неудачи тормозят и даже останавливают. Я глубоко убеждена, что в любом негативном переживании и стрессе кроется ресурс, если его признать. Поэтому научилась любой минус превращать в плюс. Вряд ли найдется человек, который скажет: «У меня все хорошо, я никогда не падал, мне никогда не было больно». У каждого есть день, разделивший жизнь на «до» и «после». Для одного страшнейший стресс – это рождение ребенка, для другого – потеря работы или близкого человека. Но я считаю, что такие моменты «раз, и уже все по–другому» – это точки роста. Только над этим нужно работать. Женщина совершает большую ошибку, думая о несправедливости «у меня муж козел» в то время, как «ведьмы крашеные Маша, Наташа» почему–то живут и радуются. Можно ныть и страдать, позволяя бесконечно себя обижать. Или меняться самой. Реально через двадцать дней принятия конкретной ситуации и работы над собой уровень жизни меняется. Равно как и окружение, даже закостенелые негативщики типа «добрых родственников» преображаются. Потому что мы – женщины – способны трансформировать пространство.
Про таких, как Ксения, говорят: спортсменка, активистка и просто красавица. Точнее – мотивационный спикер, член комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, основатель благотворительного фонда «Возможно все» и обладательница короны «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, которую, кстати, получила в тайне от мужа.
Принятие – очень сложный момент. Да, и самый важный. Абсолютно каждый, независимо от статуса, достижений, количества денег и длины ног, хочет счастья. Своего. Вся фишка в принятии персонального «дано». Нельзя сравнивать себя с другими, нужно принять, что именно в этой точке времени и пространства ты прекрасна именно с такими глазами, руками, ногами. Помните, как на уроке математики мы же не могли сказать учителю: «Извините, дайте мне исходные данные полегче». Мне, например, пришлось принимать новую себя четыре года. Оказалось не так просто и быстро понять: какая бы я ни была, я живу здесь и сейчас. А это главная ценность.
Верите в бога? Да. Свыше каждому даются определенные реперные точки, испытания. Вопрос во внутренних амбициях и силе воли для их проживания. Свою жизнь мы творим сами. Я уверена, что каждый приходит в этот мир, чтобы сделать его лучше. Это моя парадигма. Иначе – бесполезное существование. В самом конце пути станет понятно, но уже неисправимо. Я это точно знаю – не раз была одной ногой «там». Когда прощаешься со своей жизнью, в голове пульсируют мысли: что ты сделал ценного, что будут говорить твои дети, друзья, что останется после тебя.
Для вас нет ничего невозможного? Все рубежи – в голове. Страхи, стереотипы, убеждения – их нужно просто признавать. Мы смотрим на стекло, уверенные, что сквозь него нельзя пройти. Но буддийский монах на это снисходительно улыбнется, потому что в определенной практике он сможет это сделать. Все люди по–разному видят и воспринимают этот мир. И способны управлять материей, своим сознанием.
Вы сознательно выбираете экстремальные способы преодоления? Я всю жизнь боялась высоты. Но стала чемпионкой мира по прыжкам с парашютом среди инвалидов. Страх прошел, расширились внутренние границы, рухнули ограничения в сознании моем и тысяч других людей. Я просто заболела небом. Поэтому мой совет: если боитесь прыгать с парашютом, сделайте это. Просто для того, чтобы открыть новые двери в жизни.
И вы рискнули отправиться в горы? После восхождения на Эльбрус я знаю такой уровень преодоления, который никому не снился. Прыгать с парашютом – это «щелкать семечки» по сравнению с тем, чтобы сидеть в бочке, привязанной к саням, на высоте четыре тысячи метров с температурой минус пятьдесят и ветром сто метров в секунду. Мне, «девочке тяжелого люкса», как говорит мой муж, было физически очень тяжело. Бочка трясется от ветра, хочется спать, но нельзя, друзья садятся отдохнуть, а через пять минут их уже не видно из–за тонны снега. Но самое страшное – это психологические атаки и переживания. Каждую секунду понимаешь, что полностью зависишь от стихии и людей, которые рядом. Раньше я знала, что в этой жизни точно не сделаю две вещи – не полезу в горы и не поеду в Индию. Но это произошло в течение трех месяцев: поднялась на Эльбрус и через месяц поехала на ретрит в Гималаи. Почему? Потому что всегда говори «да». Любому проекту, любому предложению. Я должна была пройти испытание Эльбрусом, чтобы узнать себя там, наверху. Это дало толчок. Я вышла на иной уровень себя – новые люди, проекты, новая энергия.
И он здесь – на Земле
-
Восхождение на самую высокую гору Европы происходило в феврале, в самую лютую погоду. Несмотря на стопроцентно профессиональную команду и супер снаряжение, Эльбрус до вершины не допустил. Но Ксения планирует довести начатое до конца.
Вы же являетесь музой не только для многих тысяч людей, но и для мужа, детей? Дом – это моя другая роль. Я, как и все женщины, готовлю, ухаживаю, забочусь о своей семье. Но в воспитании достаточно строгая мама. Самое главное, чему учу детей – неравнодушию, взаимной поддержке, внимательности, умению предлагать и просить помощь. Сильная женщина опасна тем, что изображает из себя супервумен – все успевает, всегда красива и бодра. Я же хочу, чтобы дети понимали: мама – тоже человек. Она имеет право отдохнуть от всех и от всего, лежа на диване. Но встает и готовит ужин, потому что любит свою семью. Многие родители соревнуются в успешности чад, воспитывая их мозг – дети в четыре года пишут, читают, рисуют, танцуют и все успевают. Но мало кто воспитывает сердца детей. А потом шок – «вырос эгоист», который считает, что ему все должны. Мы с мужем своим примером – постоянными перелетами, ограниченным сном, тотальной занятостью – показываем детям, какой ценой даются результаты.
О чем мечтаете? Хочется, чтобы мои дети выросли счастливыми, достойными гражданами своей страны. А мой фонд «Возможно все» стал федеральным и мог глобально менять сознание людей на окологосударственном уровне, чтобы в образовании, в науке, в промышленности все соприкасалось с интересами людей с ограниченными возможностями. Дело же не только в физических особенностях. Мы с вами, например, по сравнению с примой Большого театра – полные инвалиды.
По–вашему, жизнь – это…
Безусловная любовь, которая дает безусловное счастье.
текст: наталия каплун. фото: архив героя
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.