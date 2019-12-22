Расскажите секрет вашего жизнелюбия.

Десять лет назад родилась новая я. Та авария полностью изменила мою жизнь. Но я сделала самую большую трагедию своей жизни главным достоинством. И кайфую от себя, наслаждаюсь каждой минутой, и, естественно, притягиваю позитивных людей. Поэтому я просто не могу молчать, не имею права. Так в моей жизни появился сторитейлинг. Моя история уже трансформировала тысячи жизней. В лучшую сторону. Это не китч. Просто знаю, что мой пример – спасательный круг для многих. Как и все проекты фонда «Возможно все» и онлайн Академия гуманизма, к которой можно присоединиться из любой точки мира. Мне нравятся глобальные идеи, масштабно меняющие сознание людей.



Поэтому вы присоединились к Women Influence Community? Это в принципе близкая мне история, потому что здесь говорится не о том, кто круче, а о том, что все вместе мы меняем мир к лучшему, не разделяясь по социальным и гендерным признакам, а дополняя друг друга. Кстати, в Екатеринбурге мощное женское комьюнити. Получился один из самых сильных форумов. По атмосфере, по уровню спикеров, по отзывам произошло что–то чудесное для женщин. Успешные и настолько разные участницы, каждая со своей заслуженной короной. Вроде бы все друг друга знают, делают важное и нужное для города, но общаться вот так – глаза в глаза, о личном – получается редко. И слезы, и смех, и инсайты – было чему учиться, чем напитываться. После такого совершенно несостоятельны мнения тех, кто до сих пор считает женщин домохозяйками, не способными ни на что серьезное. Мы растим будущие поколения, творим, варим борщ и пишем картины, управляем корпорациями, теряем бизнес и снова возвращаем, восстаем из пепла, как птица феникс. И на все хватает энергии. Для меня WIC – мощная агрегаторская среда, где знакомишься с классными историями, вдохновляешься крутыми примерами. При этом чувствуешь, что не одна такая – все проходят через проблемы с мужем, детьми, бизнесом. И падать – нормально, без этого не бывает взлетов.



Куда направлять свою женскую силу? Это история про баланс. Достичь его – сверхзадача для каждой женщины, когда «нужно все успеть: и в космос полететь, и на метле, и при этом быть счастливой». Комьюнити помогает не застрять в одном амплуа «я – спортсменка» или «я – мама», не сидеть в ожидании, что все само произойдет, думая «блин, все такие классные, а мне не везет», а развиваться, как личность, как творец, как муза. Сколько положишь в каждую из ячеек, столько и прорастет.



Но многих неудачи тормозят и даже останавливают. Я глубоко убеждена, что в любом негативном переживании и стрессе кроется ресурс, если его признать. Поэтому научилась любой минус превращать в плюс. Вряд ли найдется человек, который скажет: «У меня все хорошо, я никогда не падал, мне никогда не было больно». У каждого есть день, разделивший жизнь на «до» и «после». Для одного страшнейший стресс – это рождение ребенка, для другого – потеря работы или близкого человека. Но я считаю, что такие моменты «раз, и уже все по–другому» – это точки роста. Только над этим нужно работать. Женщина совершает большую ошибку, думая о несправедливости «у меня муж козел» в то время, как «ведьмы крашеные Маша, Наташа» почему–то живут и радуются. Можно ныть и страдать, позволяя бесконечно себя обижать. Или меняться самой. Реально через двадцать дней принятия конкретной ситуации и работы над собой уровень жизни меняется. Равно как и окружение, даже закостенелые негативщики типа «добрых родственников» преображаются. Потому что мы – женщины – способны трансформировать пространство.