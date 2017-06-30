Фестиваль «О, да! Еда!» привезет в Екатеринбург легендарную группу Markscheider Kunst!

8 и 9 июля в Екатеринбурге во второй раз состоится крупнейший федеральный гастрономический фестиваль «О, да! Еда!».

В этом году площадкой проведения фестиваля станут спортивный комплекс «Динамо» и набережная реки Исеть, где по всему периметру расположится более 100 участников, которые представят гостям всё разнообразие мировой гастрономии. А проходимость фестиваля составит более 40 000 человек.

Темой этого года станет уличная культура! Именно поэтому большое внимание будет отдано развлекательной наполняющей фестиваля, лекционной и музыкальной части. Парнерами фестиваля, помимо спонсоров, в этом году станут уральский филиал ГЦСИ и галерея уличного искусства «Свитер».

На фестивале гости смогут посетить Гастрономический театр, лекторий, спортивную зону и маркет. А для самых маленьких посетителей у организаторов «О, да! Еда!» припасены детские мастер-классы и различные аттракционы. Но главным отличием фестиваля станут, конечно, участники из гастрономической зоны, которая в этом году представит более 15 ведущих ресторанов города, именитых шеф-поваров из столицы и более 20 молодых гастро-стартапов.

Музыкальным открытием фестиваля станет самарская группа Cheese People и легендарная питерская команда Markscheider Kunst, которые уже покорили зарубежные чарты и готовы развлечь гостей фестиваля «О, да! Еда!» на Урале.

Билеты уже в продаже https://radario.ru/events/128063