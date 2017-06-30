КВЕНТИН ТАРАНТИНО. Возвращение на большой экран

В самом начале июля компания «Иноекино» проведет три дня вместе с Квентином Тарантино — одним из самых провокационных стилистов и шутников 90-х годов, фильмы которого не только расширили представления зрителя о том, сколько литров крови может быть пролито на экране и как далеко могут простираться границы цензуры и толерантности, но и превратились в новый канон работы с жанром и поп-культурой в независимом американском кино.

В программу войдут «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2» — классика постмодерна, с которой начиналось нелинейное повествование, гангстерские разборки, вымышленные бренды, диалоги на грани абсурда и идеально подобранный саундтрек. Смотрим по-настоящему «крутые» и одновременно тонкие фильмы, вот уже 25 лет не позволяющие зрителям оторвать взгляд от экрана.

6 июля

БЕШЕНЫЕ ПСЫ / RESERVOIR DOGS

США, 1992

Режиссер: Квентин Тарантино

Авторы сценария: Квентин Тарантино, Роджер Эвери

Оператор: Анджей Секула

В главных ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми

Продолжительность: 100 минут

Возрастное ограничение: 18+

Начинаясь с анализа песни Мадонны «Like a Virgin», сюжет дебютного фильма Тарантино развивается вокруг ограбления ювелирной лавки, после которого преследуемые полицией Бешеные псы — восемь мужчин в одинаковых черных костюмах — оказываются на заброшенном складе, где начинают сводить счеты и выяснять отношения. Прием запутанного повествования, где ответы идут раньше, чем вопросы, как и бесконечный поток киноцитат впервые появляются именно тут. Бесконечные агрессивные и ядовитые диалоги, жестокость и насилие в замкнутом пространстве, иронично сопровождаемые рок-н-ролльным саундтреком, породили волну поклонения, критики и подражаний.