КВЕНТИН ТАРАНТИНО. Возвращение на большой экран
В самом начале июля компания «Иноекино» проведет три дня вместе с Квентином Тарантино — одним из самых провокационных стилистов и шутников 90-х годов, фильмы которого не только расширили представления зрителя о том, сколько литров крови может быть пролито на экране и как далеко могут простираться границы цензуры и толерантности, но и превратились в новый канон работы с жанром и поп-культурой в независимом американском кино.
В программу войдут «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла 1, 2» — классика постмодерна, с которой начиналось нелинейное повествование, гангстерские разборки, вымышленные бренды, диалоги на грани абсурда и идеально подобранный саундтрек. Смотрим по-настоящему «крутые» и одновременно тонкие фильмы, вот уже 25 лет не позволяющие зрителям оторвать взгляд от экрана.
6 июля
БЕШЕНЫЕ ПСЫ / RESERVOIR DOGS
США, 1992
Режиссер: Квентин Тарантино
Авторы сценария: Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Оператор: Анджей Секула
В главных ролях: Харви Кейтель, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Крис Пенн, Стив Бушеми
Продолжительность: 100 минут
Возрастное ограничение: 18+
Начинаясь с анализа песни Мадонны «Like a Virgin», сюжет дебютного фильма Тарантино развивается вокруг ограбления ювелирной лавки, после которого преследуемые полицией Бешеные псы — восемь мужчин в одинаковых черных костюмах — оказываются на заброшенном складе, где начинают сводить счеты и выяснять отношения. Прием запутанного повествования, где ответы идут раньше, чем вопросы, как и бесконечный поток киноцитат впервые появляются именно тут. Бесконечные агрессивные и ядовитые диалоги, жестокость и насилие в замкнутом пространстве, иронично сопровождаемые рок-н-ролльным саундтреком, породили волну поклонения, критики и подражаний.
7 июля
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО / PULP FICTION
США, 1994
Режиссер: Квентин Тарантино
Авторы сценария: Квентин Тарантино, Роджер Эвери
Оператор: Анджей Секула
В главных ролях: Джон Траволта, Самюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман
Продолжительность: 154 минуты
Возрастное ограничение: 18+
«Криминальное чтиво» — культовая черная комедия своего времени, которая содержит случайный выстрел в голову, передозировку наркотиками, танец Умы Турман и Джона Траволты в стиле 50-х, цитаты из фильмов 60-х, музыки 70-х и поп-культуры 90-х. Фильм параллельно развивает три сюжетные линии, склеенные вместе сквозными персонажами — парой бандитов, озабоченная заданиями забрать принадлежащий их боссу чемодан и «выгулять» его жену. В процессе парни сталкиваются с мелкими грабителями, наркодиллерами, садистами и другими героями, которые то и дело попадают в беду и предпринимаю невероятные и абсурдные ходы, пытаясь выбраться из заведомо проигрышной ситуации. «Криминальное чтиво» — пожалуй, лучший фильм Тарантино, который в ответ на обвинения, что он так и не снял ничего лучше, отвечает: «А кто снял?»
8 июля
УБИТЬ БИЛЛА 1, 2 / KILL BILL VOL. 1, VOL. 2
CША, 2003-2004
Режиссер: Квентин Тарантино
Авторы сценария: Квентин Тарантино, Ума Турман
Оператор: Роберт Ричардсон
Композитор: RZA / Роберт Родригес
В главных ролях: Ума Турман, Дэвид Кэрредин, Люси Лью, Майкл Мэдсен, Дэрил Ханна
Продолжительность: 111 минут / 137 минут
Возрастное ограничение: 18+
Стильная дилогия о Невесте, бывшей наемной убийце по прозвищу Черная Мамба, объединяет в себе эстетику японского аниме, гонконгских боевиков о восточных единоборствах, литры бутафорской крови и «гаргантюанский», по словам самих персонажей, гиперреализм. Из этого хаоса под звуки бессмертного саундтрека не только вырисовывается классическая сюжетная линия о мести бывшему любовнику, но и меняется его метод — традиционно «разговорный» характер фильмов Тарантино здесь сменяется ёмкими и плотными визуальными образами, что делает фильмы одним лучших творений режиссера.
Билеты онлайн на сайте inoekino.com
Билеты в кассах: кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43)
Организатор события: компания «Иноекино»
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