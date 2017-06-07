Летние каникулы с Петсоном и Финдусом

Большой фестиваль мультфильмов и сеть кинотеатров «КАРО» организуют летние показы фильма «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба»

Картина основана на детских книгах Свена Нурдквиста, которые переведены на 30 языков и удостоены многих литературных премий. В России проданный тираж серии книг о Петсоне и Финдусе превысил более одного миллиона экземпляров.

Свен Нурдквист – всемирно известный шведский писатель, получивший мировое признание за создание ярких персонажей и увлекательных историй, пронизанных добротой, любовью и юмором. После невероятной популярности книги, историю про Петсона и Финдуса экранизировали в формате художественного фильма с элементами анимации.

Действия картины разворачивается в самый разгар лета в загородном доме старика Петсона, где он живет со своим другом, большим озорником и выдумщиком – котом Финдусом. Главные герои ссорятся, учатся друг у друга, попадают в забавные ситуации. Летняя пора, природа и приключения двух друзей погружают зрителей в сказочную атмосферу книг Свена Нурдквиста.

Возможность снова увидеть любимых персонажей на большом экране появится у жителей трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Показы будут проходить каждую пятницу и субботу в течение всего лета в кинотеатрах сети «КАРО».

Фильм дублирован на русский язык.

«Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба» (Германия, 86 мин).

Синопсис:

У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом домике, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котенка. Однажды Финдус — так Петсон прозвал своего питомца — начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.

Билеты: https://karofilm.ru/film/760

О «Большом фестивале мультфильмов»:

Ежегодно в дни осенних каникул Москве проходит крупнейший в России международный фестиваль анимации «Большой фестиваль мультфильмов» (БФМ). На более чем 60 площадках проводятся показы более 400 мультфильмов со всего мира. Множество зарубежных режиссеров, номинанты и лауреаты премии «Оскар», обладатели каннских и берлинских призов, посетили столицу и представили на Фестивале свои работы и анимационные культуры своих стран. В течение года Фестиваль регулярно представляет свои программы в российских городах, а лучшую российскую анимацию — за рубежом. Подробности: http://www.multfest.ru/

О сети кинотеатров «КАРО»:

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 27 современными кинотеатрами (215 залов) в Москве, Зеленограде, Подольске, Реутове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек. Подробности: https://karofilm.ru/