«ИНДИАНА ДЖОНС» Стивена Спилберга Возвращение на большой экран!

Новая программа от компании «Иноекино» возвращает на большие экраны историю приключений одного из самых известных персонажей в истории американского кино. 9-11 июня — три классических фильма об Индиане Джонсе: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Образ удалого археолога и искателя древностей создавался совместными усилиями Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, сценаристов франшизы Филипа Кауфмана и Лоуренса Кэздана. Вдохновленные популярными приключенческими телесериалами 30-40-х и дешевыми массовыми журналами, которые издавались на рубеже XIX - XX веков, они придумывают героя, без которого сложно представить не только приключенческое кино, но и современную культуру в целом. Университетский профессор археологии в кожаной куртке и мягкой фетровой шляпе, всегда готовый достать кнут и полететь навстречу опасности или на поиски древних сокровищ, стал иконой для зрителей всех возрастов. Три фильма с Харрисоном Фордом, мгновенно стали классикой, породили множество подражаний, в которых сюжет не останавливается ни на минуту, но всегда есть место любви и приключениям.

9 июня. Начало в 19:15

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега / Raiders of the Lost Ark

США, 1981

Режиссёр: Стивен Спилберг

Авторы сценария: сюжет — Джордж Лукас, Филип Кауфман; сценарий — Лоуренс Кэздан Композитор: Джон Уильямс

Оператор: Дуглас Слокомб

В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Альфред Молина

Продолжительность: 116 минут

Возрастное ограничение: 6+