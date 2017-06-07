«ИНДИАНА ДЖОНС» Стивена Спилберга Возвращение на большой экран!
Новая программа от компании «Иноекино» возвращает на большие экраны историю приключений одного из самых известных персонажей в истории американского кино. 9-11 июня — три классических фильма об Индиане Джонсе: «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Индиана Джонс и храм судьбы», «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
Образ удалого археолога и искателя древностей создавался совместными усилиями Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, сценаристов франшизы Филипа Кауфмана и Лоуренса Кэздана. Вдохновленные популярными приключенческими телесериалами 30-40-х и дешевыми массовыми журналами, которые издавались на рубеже XIX - XX веков, они придумывают героя, без которого сложно представить не только приключенческое кино, но и современную культуру в целом. Университетский профессор археологии в кожаной куртке и мягкой фетровой шляпе, всегда готовый достать кнут и полететь навстречу опасности или на поиски древних сокровищ, стал иконой для зрителей всех возрастов. Три фильма с Харрисоном Фордом, мгновенно стали классикой, породили множество подражаний, в которых сюжет не останавливается ни на минуту, но всегда есть место любви и приключениям.
9 июня. Начало в 19:15
Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега / Raiders of the Lost Ark
США, 1981
Режиссёр: Стивен Спилберг
Авторы сценария: сюжет — Джордж Лукас, Филип Кауфман; сценарий — Лоуренс Кэздан Композитор: Джон Уильямс
Оператор: Дуглас Слокомб
В ролях: Харрисон Форд, Карен Аллен, Пол Фримен, Альфред Молина
Продолжительность: 116 минут
Возрастное ограничение: 6+
Действие первого фильма о приключениях знаменитого охотника за сокровищами происходит в 1936 году и сосредоточено вокруг противостояния американской разведки и набирающей силу немецкой армии под началом Адольфа Гитлера. Стремясь обрести власть над Европой и всем миром, нацисты обращаются к оккультным и мистическим практикам и начинают поиски Ковчега завета, который, согласно легенде, может сделать любое войско непобедимым. Для того, чтобы заветный артефакт не попал не в те руки, представители секретных служб США обращаются к ученому-археологу Индиане Джонсу, который отправляется в Египет в сопровождении красавицы Мэрион.
Фильм стал самым кассовым фильмом 1981 года и до сих пор остаётся одним из самых кассовых фильмов в истории. «В поисках утраченного ковчега» был номинирован на восемь премий «Оскар», включая награду за лучший фильм, и получил четыре из них (Лучший звук, Лучший монтаж, Лучшие декорации, Лучшие визуальные эффекты), а также специальный приз за монтаж звуковых эффектов.
10 июня. Начало в 19:15
Индиана Джонс и храм судьбы / Indiana Jones and the Temple of Doom
США, 1984
Режиссер: Стивен Спилберг
Авторы сценария: сюжет — Джордж Лукас; сценарий — Уиллард Хайк, Глория Кац
Композитор: Джон Уильямс
Оператор: Дуглас Слокомб
В главных ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке Кван, Амриш Пури
Продолжительность: 119 минут
Возрастное ограничение: 6+
В этот раз знаменитый профессор рискует своей жизнью ради спасения жителей индийской деревни Майапур, чье главное сокровище похитили кровожадные соседи — туги, поклоняющиеся древней богине Кали, символу Разрушения. Компанию в борьбе против опасных разбойников ему составят 11-летний мальчик по прозвищу Коротышка и певица шанхайского варьете Уилли. «Индиана Джонс и храм судьбы» представляет собой приквел первого фильма, рассказывая о событиях, произошедших за год до начала поисков утраченного Ковчега.
Второй фильм серии вышел гораздо более мрачным и кровавым и спровоцировал острую дискуссию по поводу адекватного изображения индусов и индуизма, но несмотря на это многие, в том числе продюсер серии Джордж Лукас, признаются, что путешествие Индианы в Храм Судьбы остается их любимой историей о приключениях знаменитого археолога. Команда, работавшая над спецэффектами этого фильма, была удостоена премий BAFTA и «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Картина вновь сорвала кассу, и сегодня считается одним из лучших фильмов серии.
11 июня. Начало в 19:15
Индиана Джонс и последний крестовый поход / Indiana Jones and the Last Crusade
США, 1989
Режиссер: Стивен Спилберг
Авторы сценария: сюжет — Джордж Лукас, Менно Мейес; сценарий — Джефри Боам, Том Стоппард
Композитор: Джон Уильямс
Оператор: Дуглас Слокомб
В главных ролях: Харрисон Форд, Шон Коннери, Элисон Дуди, Денхолм Эллиотт
Продолжительность: 126 минут
Возрастное ограничение: 12+
Фильм, который должен был стать последним в трилогии о приключениях знаменитого Индианы Джонса, рассказывает о его приключениях 1938 года, а значит, мы вновь встретимся с персонажами первой части — Саллахом и Маркусом Броуди. В очередной схватке с нацистами им приходится объединиться ради поисков Святого Грааля, в ходе которых мы встретимся с лучшим специалистом по изучению древней христианской святыни — отцом Индианы, Генри Джонсом-старшим в исполнении Шона Коннери — кто же еще мог стать отцом культового археолога, как не легендарный спецагент Джеймс Бонд?
В прологе к третьему фильму приключенческой франшизы мы узнаем, откуда Индиана Джонс взял свою шляпу, свой хлыст, и почему змеи — единственный страх знаменитого археолога. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» проникнут духом старых приключенческих журналов и содержит уникальные сцены погонь и преследований, создание которых требовало от создателей большого мастерства, а также — бесценные диалоги между отцом и сыном, полные юмора и возвращающие «темного» Индиану Джонса из второго фильма к формату семейного приключенческого кино.
Билеты онлайн на сайтах inoekino.com и kino-kolizey.ru
Билеты в кассах: кинотеатр «Колизей» (Екатеринбург, пр. Ленина, 43)
Организатор события: компания «Иноекино»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.