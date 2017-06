«ИНДИАНА ДЖОНС» Стивена Спилберга Возвращение на большой экран!

Действие первого фильма о приключениях знаменитого охотника за сокровищами происходит в 1936 году и сосредоточено вокруг противостояния американской разведки и набирающей силу немецкой армии под началом Адольфа Гитлера. Стремясь обрести власть над Европой и всем миром, нацисты обращаются к оккультным и мистическим практикам и начинают поиски Ковчега завета, который, согласно легенде, может сделать любое войско непобедимым. Для того, чтобы заветный артефакт не попал не в те руки, представители секретных служб США обращаются к ученому-археологу Индиане Джонсу, который отправляется в Египет в сопровождении красавицы Мэрион.

Фильм стал самым кассовым фильмом 1981 года и до сих пор остаётся одним из самых кассовых фильмов в истории. «В поисках утраченного ковчега» был номинирован на восемь премий «Оскар», включая награду за лучший фильм, и получил четыре из них (Лучший звук, Лучший монтаж, Лучшие декорации, Лучшие визуальные эффекты), а также специальный приз за монтаж звуковых эффектов.

10 июня. Начало в 19:15

Индиана Джонс и храм судьбы / Indiana Jones and the Temple of Doom

США, 1984

Режиссер: Стивен Спилберг

Авторы сценария: сюжет — Джордж Лукас; сценарий — Уиллард Хайк, Глория Кац

Композитор: Джон Уильямс

Оператор: Дуглас Слокомб

В главных ролях: Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу, Джонатан Ке Кван, Амриш Пури

Продолжительность: 119 минут

Возрастное ограничение: 6+