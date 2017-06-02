Школа кино в Свердловской киностудии

Кинокампус на Свердловской киностудии - это съемки фильма, занятия и мастер-классы по режиссуре, драматургии, сценической речи, актерскому и операторскому мастерству, компьютерной анимации, основам работы оператора, телеведущего, интернет видеомейкера, английский язык. В программу также включены экскурсии по закоулкам киностудии и игры на свежем воздухе!

пр. Ленина, 50ж,

тел. (343) 350 91 98, тел. 89530585230