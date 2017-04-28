«Почему так происходит: никто меня не понимает, но при этом все любят?»

-Альберт Эйнштейн.

Телеканал National Geographic представляет сериал «Гений». В главной роли выдающегося ученого Альберта Эйнштейна – Джеффри Раш. 10-ти серийный фильм снят при участии кинокомпании Fox 21 Television Studios и Imagine Television, исполнительные продюсеры - обладатели премии «Оскар»

Брайан Грейзер и Рон Ховард.

Российская премьера состоится 30 апреля в 18:00 и 21:00 на канале National Geographic

В ролях: Эмили Уотсон, Джонни Флинн, Саманта Колли, Т.Р. Найт, Сет Гейбл, Винсент Картайзер

Практически каждый знает о научных открытиях Альберта Эйнштейна, которые изменили мир, но лишь немногие догадываются о том, как жил самый выдающийся ученый 20 века.

Новый 10-ти серийный фильм «Гений» расскажет о том, как обычный ученый стал тем Альбертом Эйнштейном, о котором знает весь мир, о его знаменитых научных открытиях на фоне бурной и противоречивой личной жизни.



В основу сюжета легла книга Уолтера Айзексона «Эйнштейн: его жизнь и его вселенная». Сериал снят при участии телекомпании Fox 21 Television Studios, чей сериал «Американская история преступлений» удостоился различных премий и получил признание критиков, а также Imagine Television, создавшей такие сериалы, как «24 часа» и «Огни ночной пятницы», и компании OddLot Entertainment, выпустившей в этом году фильм «Любой ценой», номинированный на «Оскар». Продюсерами сериала выступили Брайан Грейзер и Гиги Притцкер, режиссерское кресло занял Рон Ховард, для которого картина стала дебютом в многосерийном формате.



Актерский состав включает в себя таких известных актеров, как Джеффри Раш («Король говорит!», «Пираты Карибского моря», «Блеск») в роли знаменитого ученого, Джонни Флинн («Зильс-Мария», «Однажды в Нью-Йорке») в роли молодого Эйнштейна до мирового признания и Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хокинга», «Воровка книг») в роли второй жены и двоюродной сестры учёного.

Сериал «Гений» проследит путь Альберта Эйнштейна к успеху: от простого юноши, бунтаря с незаурядным воображением, который страстно борется за признание научным сообществом, до ученого мировой величины, совершившего большой шаг к разгадке тайн вселенной. По мере развития сюжета зрителям открываются противоречивые эмоции ученого, его, порой, бессердечное отношение к близким, включая детей, двух жен и других женщин, с которыми у него были романы.

Действие сериала разворачивается в неспокойное время на фоне двух мировых войн. Столкнувшись с антисемитским движением, набиравшим силу в Европе, надзором со стороны спецслужб и потенциальной ядерной угрозой, Эйнштейн, несмотря на опасность для жизни, вступает в борьбу за свои гуманистические идеалы.



«У меня нет какого-то особого таланта, я просто страсть, как любопытен»

История начинается, когда молодой Эйнштейн (Флинн) назло отцу бросает школу в Германии

и поступает в Швейцарский университет. Его захватывает страсть к теоретической физике. В это же время он расстается со своей первой возлюбленной - Мари Винтелер (Шеннон Тарбет, «Обещание», «Virtuoso») ради загадочной студентки факультета физики Милевы Марич (Саманта Колли, «Victoria», «The crucible»). Бурный студенческий роман приводит к конфликтам с преподавателями и незапланированной беременности, перевернувшей грандиозные планы и мечты влюбленных. Эйнштейн вынужден пойти работать в патентное бюро к своему близкому другу Майклу Бессо (Сет Гейбл, «Салем», «Грань»), хотя и не оставляет попыток пробиться в научное сообщество. В течение года Эйнштейн публикует 5 научных трудов и привлекает к себе внимание многих выдающихся ученых, включая доктора Филиппа Ленарда (Майкл МакЭлхаттон, «Игра престолов»), ставшего впоследствии его главным оппонентом.



Накануне Первой мировой войны брак Эйнштейна начинает разваливаться, и он заводит тайный роман со своей двоюродной сестрой Эльзой. Перемены в мировой политике неизбежно отражаются и на научном сообществе. Общение Эйнштейна с коллегами становится все более политизированным, и это приводит к серьезным разногласиям с близкими друзьями - Фритцем Хабером (Ричард Топол, «Элементарно», «Тайные связи») и Максом Планком (Ральф Браун, «Чужой 3», «Агент»). Верный своим принципам ученый отказывается поддерживать милитаристские настроения в Германии. С началом Первой мировой войны границы государств закрываются, и Альберту не удается вернуться к сыновьям в Швейцарию, которые в это время сильно в нем нуждаются.



«Я никогда не думаю о будущем. Оно и так скоро наступит»

Успех приходит к Эйнштейну (Раш) после войны, когда основные положения его теории относительности подтверждаются. Эльза (Уотсон) требует Альберта жениться на ней, чтобы избежать возможного скандала и публичных осуждений. Добиваясь развода у Милевы, Эйнштейн параллельно вынужден бороться с волной слухов, которые обрушиваются на него вместе со славой. После напряженного собеседования с представителем консульства США Раймондом Гайстом (Винсент Картайзер «Безумцы», «Святые и чужие»), ему удается бежать от набирающего в Германии силу антисемитизма и эмигрировать в США.



После переезда семья Эйнштейна обосновывается в Принстоне, штат Нью-Джерси. Но и там жизнь не становится спокойней: напряженные отношения с детьми, тайная любовная связь с русской шпионкой Маргаритой Коненковой и связанные с этим преследования со стороны агента ФБР Эдгара Гувера (Т.Р. Найт, «Анатомия страсти») угнетают ученого. В это же время Эйнштейн сталкивается, вероятно, с самым большим вызовом в своей жизни. Угроза захвата Гитлером Германии вынуждает его на время отказаться от своих пацифистских убеждений. Незадолго до своей смерти он обретает надежду и вдохновение в объятиях молодой любовницы, которая только учится понимать мир. Эйнштейн говорил: «Очень важно не переставать задавать вопросы. Любопытство не случайно дано человеку».



Съемки сериала проходили в Чехии, где Эйнштейн жил и преподавал в начале своей карьеры.

В сериале также появятся такие известные ученые 20-го века, как Мари и Пьер Кюри, Вильгельм Рентген, Карл Юнг, Вернер Гейзенберг и др. Российская премьера «Гения» состоится 30 апреля на телеканале National Geographic, сериал переведен на 45 языков и будет показан в 171 стране.

Сериал снят на студии Imagine Television Брайаном Грейзером, Роном Ховардом и Фрэнки Кальфо, при участии Анны Калп; исполнительный продюсер и сценарист сериала Кен Биллер; от компании OddLot Entertainment исполнительными продюсерами выступили Гиги Прицкер и Рейчел Шеин, при участии Мелиссы Рюккер; Сэм Соколов и Джеффри Кони выступили также исполнительными продюсерами от компании EUE/Sokolow. Сценарист Ной Пинк, который адаптировал сериал для большого экрана, также выступил в качестве исполнительного продюсера. Исполнительный вице-президент и глава сценарного производства от телеканала National Geographic – Кэролаин Берштейн. Сериал создан кинокомпанией Fox 21 Television Studios, Imagine Television и OddLot Entertainment.