В Екатеринбурге покажут популярные анимационные фильмы прошлого года

С 13 по 26 апреля в кинотеатрах сети «КАРО» пройдёт повторный прокат одних из самых кассовых анимационных картин прошлого года, среди которых оскароносный «Зверополис», а также полюбившиеся российским зрителям «В поисках Дори», «Моана», «Тролли» и «Тайная жизнь домашних животных».

Дети и взрослые снова смогут побывать в удивительном городке, населенном забавными животными, погрузиться в морские глубины вместе с милой забывчивой рыбкой и ее друзьями, отправиться в опасное путешествие по Тихому океану с бесстрашной полинезийской принцессой, насладиться веселыми песнями и танцами волшебных лесных троллей и понаблюдать за проделками домашних питомцев в отсутствие хозяев.

Стоимость билета на любой сеанс составляет всего 70 рублей.

В анимационном фестивале участвуют кинотеатры «КАРО» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Сургуте и Самаре.

Расписание и билеты по ссылкам:

Моана: https://karofilm.ru/film/1554

В поисках Дори: https://karofilm.ru/film/1145

Тролли: https://karofilm.ru/film/1415

Зверополис: https://karofilm.ru/film/925

Тайная жизнь домашних животных: https://karofilm.ru/film/1238

О сети кинотеатров «КАРО»:

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является ведущей сетью кинотеатров в России, управляющей 28 современными кинотеатрами (223 экрана) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.

Подробнее: karofilm.ru