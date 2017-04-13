В Екатеринбурге покажут популярные анимационные фильмы прошлого года
С 13 по 26 апреля в кинотеатрах сети «КАРО» пройдёт повторный прокат одних из самых кассовых анимационных картин прошлого года, среди которых оскароносный «Зверополис», а также полюбившиеся российским зрителям «В поисках Дори», «Моана», «Тролли» и «Тайная жизнь домашних животных».
Дети и взрослые снова смогут побывать в удивительном городке, населенном забавными животными, погрузиться в морские глубины вместе с милой забывчивой рыбкой и ее друзьями, отправиться в опасное путешествие по Тихому океану с бесстрашной полинезийской принцессой, насладиться веселыми песнями и танцами волшебных лесных троллей и понаблюдать за проделками домашних питомцев в отсутствие хозяев.
Стоимость билета на любой сеанс составляет всего 70 рублей.
В анимационном фестивале участвуют кинотеатры «КАРО» в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Сургуте и Самаре.
Расписание и билеты по ссылкам:
Моана: https://karofilm.ru/film/1554
В поисках Дори: https://karofilm.ru/film/1145
Тролли: https://karofilm.ru/film/1415
Зверополис: https://karofilm.ru/film/925
Тайная жизнь домашних животных: https://karofilm.ru/film/1238
О сети кинотеатров «КАРО»:
Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является ведущей сетью кинотеатров в России, управляющей 28 современными кинотеатрами (223 экрана) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.
Подробнее: karofilm.ru
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