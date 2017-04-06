«Форсаж 8» в RealD 3D - выигрывайте билеты!
12 апреля в Екатеринбургском кинотеатре «КАРО» в ТРЦ «Радуга Парк» пройдет специальный показ блокбастера «Форсаж 8» - новой части знаменитой франшизы про ко-манду автогонщиков во главе с Домиником Торрето.
Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева ки-берпреступности, дороги друзей разойдутся.
Сеть кинотеатров КАРО и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс для любителей приключенческих боевиков, ярких спецэффектов, автогонок и осо-бенно фанатов франшизы о Доминике Торрете. Несколько счастливчиков из тех, кто пра-вильно ответит на вопросы викторины, получат 2 билета на специальный предпремьерный показ одного из самых ожидаемых блокбастеров сезона – «Форсаж 8». Показ состоится 12 апреля в 19-30.
1. Какой актер исполнил в фильме роль Доминика Торрето?
- Вин Дизель
- Дуэйн «Скала» Джонсон
- Пол Уокер
2. Какая роль досталась в фильме Шарлиз Терон?
- Летти Ортис
- Елена Нивес
- Сайфер
3. Сюжет новой части франшизы впервые разворачивается именно в этом городе?
- Нью-Йорк
- Токио
- Лос-Анджелес
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.