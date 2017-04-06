Фестиваль фильмов MARVEL и специальный эксклюзивный показ космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2» в сети кинотеатров «КАРО»

6 апреля в сети кинотеатров «КАРО» стартует марафон фильмов MARVEL, завершится он 27 апреля спецпоказом космического блокбастера «Стражи Галактики. Часть 2», перед которым гостей будет ожидать сюрприз от создателей фильма.

Шанс увидеть «Стражи Галактики. Часть 2» самым первым есть у каждого. Для этого достаточно посетить все пять фильмов фестиваля и сохранить билеты. Кроме того, часть пригласительных будет разыграна. Купить билет на сам специальный показ невозможно.

Марафон пройдет в сети «КАРО» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и Казани, а сюрприз от создателей картины будет ожидать зрителей во всех кинотеатрах – участниках марафона. Для этого будет организована уникальная телетрансляция в режиме реального времени из киноцентра «Октябрь».

Фестиваль фильмов MARVEL будет проходить эксклюзивно в сети кинотеатров «КАРО».

Билеты на показы можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/news/171

«Человек-муравей» https://karofilm.ru/film/603

«Мстители: Эра Альтрона» https://karofilm.ru/film/416

«Первый мститель: Противостояние» https://karofilm.ru/film/1054

«Доктор Стрэндж» https://karofilm.ru/film/1409

«Стражи Галактики» https://karofilm.ru/film/139

Главный фильм – завершение марафона:

«Стражи Галактики. Часть 2»

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Майкл Рукер, Гленн Клоуз, Карен Гиллан, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне, Крис Салливан, Пом Клементьефф

Год: 2017

Возраст: 16+

Фильмы марафона:

«Стражи Галактики»

Режиссер: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Вин Дизель, Майкл Рукер, Гленн Клоуз

Год: 2014

Возраст: 12+

«Человек-муравей»

Режиссер: Пейтон Рид

В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли

Год: 2015

Возраст: 12+

«Мстители: Эра Альтрона»

Режиссер: Джосс Уидон

В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Джереми Реннер, Аарон Тейлор-Джонсон, Сэмюэл Л. Джексон

Год: 2015

Возраст: 12+

«Первый мститель: Противостояние»

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

В главных ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон, Энтони Маки

Дон Чидл, Джереми Реннер, Чедвик Боузман, Пол Беттани

Год: 2016

Возраст: 16+

«Доктор Стрэндж»

Режиссер: Скотт Дерриксон

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор, Рэйчел МакАдамс

Год: 2016

Возраст: 16+

О сети кинотеатров «КАРО»:

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является ведущей сетью кинотеатров в России, управляющей 27 современными кинотеатрами (216 экранов) в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн. человек.

Подробнее: https://karofilm.ru/



О MARVEL:

MARVEL Entertainment LLC, дочерняя компания The Walt Disney Company с августа 2009 года, известна во всем мире благодаря уникальному набору вымышленных героев, созданных на протяжении последних 70 лет. Библиотека MARVEL состоит из более 8 000 персонажей, в их числе такие, как Человек-Паук, Железный Человек, Люди Икс, Тор, Халк и другие. Компания широко использует своих персонажей (франшизы) в лицензионном бизнесе, индустрии развлечений (MARVEL Studios и MARVEL Animation), а также в издательских проектах (MARVEL Comics). Кинематографическая вселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $10 млрд, а картины «Мстители» и «Мстители: Эра Альтрона» занимают пятое и седьмое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю мирового кинематографа.

Подробнее: http://marvel.com.ru/