Выиграйте билеты на легендарный фильм "Титаник"!
Сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс к 8 марта для прекрасной половины человечества. Несколько счастливчиков из тех, кто правильно ответит на вопросы викторины, получат 2 билета на один из специальных показов легендарного фильма «Титаник» в формате RealD 3D, которые проходят в кинотеатрах сети с 8 по 12 марта. Но это не единственный сюрприз, который ждет тех, кому посчастливится быть на показе. Среди зрителей будет разыгран специальный приз - высококачественная точная копия легендарного ожерелья главной героини «Сердце Океана» с огромным как океан синим кристаллом цвета сапфира.
1. Какого оскараносного актера прославила роль Джека в фильме?
- Леонардо ДиКаприо
- Мэттью МакКонахи
- Брэд Питт
2. Сколько времени потребовалось на создание трехмерной версии «Титаника» для съемок?
- 15 дней
- 180 дней
- 60 недель
3. Какая актриса британского происхождения сыграла роль Розы в фильме?
- Кейт Бекинсейл
- Сиена Миллер
- Кейт Уинслет
4. Как называлось украшение Розы - ожерелье с огромным сапфиром в форме сердца?
- «Бриллиант Луна Бароды»
- «Сердце Океана»
- колье «Сатин»
Легендарный фильм «Титаник» возвращается на экраны кинотеатров в формате RealD 3D в виде специальной серии показов, приуроченных к 20-летию с момента выхода картины. Показы пройдут в 23 городах России с 8 по 12 марта в кинотеатрах «СИНЕМА ПАРК». Даты проведения выбраны не случайно - не секрет, что фильм в первую очередь интересен именно прекрасной половине человечества, поэтому билеты на показ станут отличным подарком на 8 марта. Но это не единственный сюрприз, который ждет тех, кому посчастливится быть на показе. Среди зрителей будет разыгран специальный приз - высококачественная точная копия легендарного ожерелья главной героини «Сердце Океана» с огромным как океан синим кристаллом цвета сапфира.
Зрители смогут снова увидеть легендарную драматичную историю любви Джека и Розы, которые нашли друг друга в первом и последнем плавании «непотопляемого» Титаника. Большинство поклонников впервые увидят картину в 3D, поэтому для показов были выбраны именно залы, оснащенные инновационной проекционной системой RealD 3D. Нереально реалистичная технология RealD 3D поможет полностью погрузиться в завораживающую историю трагичной любви на фоне борьбы за выживание в ледяных водах Северной Атлантики.
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