Выиграйте билеты на легендарный фильм "Титаник"!

Сеть кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс к 8 марта для прекрасной половины человечества. Несколько счастливчиков из тех, кто правильно ответит на вопросы викторины, получат 2 билета на один из специальных показов легендарного фильма «Титаник» в формате RealD 3D, которые проходят в кинотеатрах сети с 8 по 12 марта. Но это не единственный сюрприз, который ждет тех, кому посчастливится быть на показе. Среди зрителей будет разыгран специальный приз - высококачественная точная копия легендарного ожерелья главной героини «Сердце Океана» с огромным как океан синим кристаллом цвета сапфира.



1. Какого оскараносного актера прославила роль Джека в фильме?

- Леонардо ДиКаприо

- Мэттью МакКонахи

- Брэд Питт

2. Сколько времени потребовалось на создание трехмерной версии «Титаника» для съемок?

- 15 дней

- 180 дней

- 60 недель

3. Какая актриса британского происхождения сыграла роль Розы в фильме?

- Кейт Бекинсейл

- Сиена Миллер

- Кейт Уинслет

4. Как называлось украшение Розы - ожерелье с огромным сапфиром в форме сердца?

- «Бриллиант Луна Бароды»

- «Сердце Океана»

- колье «Сатин»