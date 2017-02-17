Выиграй 2 билета на предпремьерный показ одного из самых ожидаемых мультфильмов года – «Зверопой»!

В фильме использована яркая анимация и самые современные компьютерные техно-логии, динамичные спецэффекты, поэтому для проведения специальных показов были вы-браны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Запатен-тованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боко-вых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD филь-труют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.



О корпорации RealD

Корпорация RealD – лидер в разработке и применении 3D и других визуальных техноло-гий. RealD производит оборудование для просмотра 3D фильмов в премиум-формате в ки-нотеатре, дома или в любом другом удобном для кинолюбителя месте. Компания предо-ставляет кинотеатрам специальное оборудование для показа контента в 3D формате. RealD также разрабатывает активные и пассивные 3D очки для производителей потребительской электроники и дистрибьюторов, а также активно развивает собственные технологии, чтобы и в будущем предоставить потребителю продукт максимально высокого качества.

Компания была основана в 2003 году. Офисы RealD расположены в Беверли Хиллз, Кали-форния; Боулдере, Колорадо; Лондоне, Великобритания; Москве, Россия; Шанхае, Китай; Гонконге; Токио, Япония и Рио-де-Жанейро, Бразилия.



Для получения более подробной информации о компании посетите наш официальный сайт: www.reald.com