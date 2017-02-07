На КИНОХАКАТОН 2017 приедут эксперты и гости со всей России

10 февраля 2017 года в творческом кластере Свердловской киностудии начнёт работу четвёртый российский форум кино и креативной экономики Кинохакатон 2017. Какими будут фильмы? Кто станет их героями? Как изменится рынок кино и контента завтра?

В рамках форума пройдут спич-сессии от: Алексея А. Петрухина («Училка», «Вий 3D», «Путешествие в Китай: Тайна железной маски»), Николая Куликова («Экипаж», «Легенда №17», «Горько»), Андрея Шальопы («28 панфиловцев»), Александра Шульгина и экспертов таких компаний, как «Кинокомпания СТВ», «Корпорация «Русская Фильм Группа», Boomstarter, YouTube и LIFE.

Кроме того, в Екатеринбург прибудут популярные российские киноблогеры, ведущие YouTube-каналов: Cut The Crap, and Action, SokolOFF и Optimisster. Лидеры мнений миллионной аудитории войдут в состав экспертного жюри питчингов (презентаций) в 5 направлениях и решат судьбу проектов.

В Кинохакатоне 2017 примут участие «Сахафильм» (Якутия), «Чеченфильм» и делегация Молодежного центра Союза кинематографистов Санкт-Петербурга.

В день открытия Кинохакатона 2017 пройдет встреча с лидером проекта «28 панфиловцев». Для тех, кто поддержал картину, это будет отличная возможность из первых уст услышать историю создания проекта. Фильм откроет программу специальных вечерних показов.

С 10 по 12 февраля, пройдут питчинги в 5 номинациях: полнометражное игровое кино, игровые сериалы (ТВ и WEB форматы), анимация, видеоигры, а также экспериментальные форматы (короткометражные зрительские фильмы, интерактивные web-шоу, игровой интернет-контент, фильмы 360 и VR). Оценят проекты и любители кино – зрители Екатеринбурга.

«Кинохакатон 2017 вызвал большой ажиотаж среди молодежи Екатеринбурга и Свердловской области. В настоящее время мы решаем проблему – как всем желающим принять участие в работе форума, так как количество зарегистрировавшихся участников уже в 2 раза превысило наши ожидания» - рассказывает генеральный директор Свердловской киностудии, Михаил Чурбанов.