Конкурс: правильно ответьте на два вопроса и получите два билета в кино!

9 февраля, за день до официального начала российского проката, в Екатеринбург-ском Киномакс в ТРЦ «Мегаполис» пройдет специальный показ долгожданной премьеры новой части легендарной франшизы о борьбе бесстрашной Элис против армии зомби и корпорации «Амбрелла» - «Обитель зла: Последняя глава».

Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис (Мила Йовович), пережившей предательство и чу-дом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, - туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с но-вым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасе-ние остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и по-ставить финальную точку в этой борьбе.

Главную роль в фильме традиционно исполнила Мила Йовович («Пятый элемент», «Жанна Д’Арк», «Его игра» и др), а режиссером картины стал Пол У. С. Андерсон («Смер-тельная битва», «Обитель зла», «Смертельная гонка» и др).

В фильме использованы самые современные компьютерные технологии, яркие и динамичные спецэффекты, поэтому для проведения специальных показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Яркая и светлая технология сможет передать всю фантастическую атмосферу зомби-апокалипсиса в лучшем качестве из возможных.

Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляриза-цию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при не-больших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.