Конкурс: правильно ответьте на два вопроса и получите два билета в кино!

Сеть кинотеатров Киномакс и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проводят конкурс для любителей фантастики в целом и знаменитой франшизы «Обитель Зла» в частности. Несколько счастливчиков из тех, кто правильно ответит на 2 вопроса викторины, получат 2 билета на специальный предпремьерный показ одного из самых ожидаемых блокбастеров сезона – фильма «Обитель зла: Последняя глава». Показ состоится 9 февраля– за день до официальной премьеры картины в России.
1. Какая актриса исполнила в фильме роль Эбигейл?
- Али Латер
- Руби Роуз
- Рола
2. Какой актер из сериала «Игра престолов» исполнил в фильме роль доктора Айзекса?
- Иэн Глен
- Питер Динклэйдж
- Кит Харингтон
9 февраля, за день до официального начала российского проката, в Екатеринбург-ском Киномакс в ТРЦ «Мегаполис» пройдет специальный показ долгожданной премьеры новой части легендарной франшизы о борьбе бесстрашной Элис против армии зомби и корпорации «Амбрелла» - «Обитель зла: Последняя глава».
Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис (Мила Йовович), пережившей предательство и чу-дом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, - туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с но-вым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасе-ние остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и по-ставить финальную точку в этой борьбе.
Главную роль в фильме традиционно исполнила Мила Йовович («Пятый элемент», «Жанна Д’Арк», «Его игра» и др), а режиссером картины стал Пол У. С. Андерсон («Смер-тельная битва», «Обитель зла», «Смертельная гонка» и др).
В фильме использованы самые современные компьютерные технологии, яркие и динамичные спецэффекты, поэтому для проведения специальных показов были выбраны залы, оснащенные инновационной проекционной 3D системой – RealD 3D. Яркая и светлая технология сможет передать всю фантастическую атмосферу зомби-апокалипсиса в лучшем качестве из возможных.
Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляриза-цию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при не-больших боковых наклонах головы. Проектор переключает изображения для каждого глаза со скоростью 144 кадра в секунду, поочередно поляризуя каждый кадр: по часовой стрелке для правой линзы и против часовой стрелки для левой линзы. А специальные 3D очки RealD фильтруют кадры таким образом, что каждый глаз видит только то, что он должен видеть, при этом создается ощущение глубины.
О корпорации RealD
Корпорация RealD – лидер в разработке и применении 3D и других визуальных технологий. RealD производит оборудование для просмотра 3D фильмов в премиум-формате в кинотеатре, дома или в любом другом удобном для кинолюбителя месте. Компания предоставляет кинотеатрам специальное оборудование для показа контента в 3D формате. RealD также разрабатывает активные и пассивные 3D очки для производителей потребительской электроники и дистрибьюторов, а также активно развивает собственные технологии, чтобы и в будущем предоставить потребителю продукт максимально высокого качества.
Компания была основана в 2003 году. Офисы RealD расположены в Беверли Хиллз, Кали-форния; Боулдере, Колорадо; Лондоне, Великобритания; Москве, Россия; Шанхае, Китай; Гонконге; Токио, Япония и Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Для получения более подробной информации о компании посетите наш официальный сайт: www.reald.com
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