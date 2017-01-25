Ответь на вопросы и выиграй билет на пресс-показ фильма «Отпетые напарники»

Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Экспонента» представляют закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» в кинотеатре «Киноплекс» в ТРЦ «Карнавал».

Детали:

Дата: 26 января, четверг

Начало регистрации прессы: 19.00

Время начала показа: 19:30

Место: кинотеатр «Киноплекс», ул. Халтурина, 55, ТРЦ «Карнавал»

Прокатный рейтинг: 16+

Продолжительность: 1 час 47 минут

Трейлер: https://www.kinoafisha.info/movies/8320495/

Кинотеатр: https://ekt.kinoafisha.info/cinema/3214944/

Широкая аудитория тоже может попасть на закрытый показ, выиграв билеты в конкурсе https://www.kinoafisha.info/quiz/37/