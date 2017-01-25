Ответь на вопросы и выиграй билет на пресс-показ фильма «Отпетые напарники»

Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Экспонента» представляют закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» в кинотеатре «Киноплекс» в ТРЦ «Карнавал».
Детали:
Дата: 26 января, четверг
Начало регистрации прессы: 19.00
Время начала показа: 19:30
Место: кинотеатр «Киноплекс», ул. Халтурина, 55, ТРЦ «Карнавал»
Прокатный рейтинг: 16+
Продолжительность: 1 час 47 минут
Трейлер: https://www.kinoafisha.info/movies/8320495/
Кинотеатр: https://ekt.kinoafisha.info/cinema/3214944/
Широкая аудитория тоже может попасть на закрытый показ, выиграв билеты в конкурсе https://www.kinoafisha.info/quiz/37/
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