В Екатеринбурге состоится IV Российский форум кино и креативной экономики КИНОХАКАТОН-2017

10 февраля 2017 года в творческом кластере Свердловской киностудии начнёт работу четвёртый российский форум кино и креативной экономики Кинохакатон-2017. Как развиваются проекты в кино и новых форматах в регионах России? Какими будет рынок кино и контента завтра?

Главными темами обсуждений и лекций экспертов станут: разработка, развитие и финансирование проектов, современные технологии съёмок и пост-продакшна, ориентированные на невысокие бюджеты, продвижение к зрителю и продажи малобюджетных проектов. Стратегическим направлением Кинохакатон-2017 станет будущее рынка кино и контента: прогноз на 5 лет.

В рамках форума пройдут питчинги в 5 номинациях: полнометражное игровое кино, игровые сериалы (ТВ и WEB форматы), анимация, видеоигры, а также экспериментальные форматы (короткометражные зрительские фильмы, интерактивные web-шоу, игровой интернет-контент, фильмы 360 и VR).

Среди тем заявляемых проектов особое внимание будет уделяться фильмам и контенту, героями которых станут инженеры, IT-шники, современные рабочие, ученые и простые предприниматели. Для юных зрителей Кинохакатон-2017 собирает проекты для детей и семейной аудитории: сказки, фэнтези и фантастику с эффективными бюджетами.

Заявки на участие в питчинге принимаются до 1 февраля 2017 года, до 20:00 по московскому времени (форму заявки уточняйте у организаторов ).

*Питчинг – презентация проекта, с целью поиска инвесторов и партнёров. Один из ключевых критериев отбора – ориентация на широкую зрительскую аудиторию.

E-mail: kinohakatonsfs@gmail.com

Телефон для справок: 8(343)350-00-40