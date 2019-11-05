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ИД «Коммерсантъ-Урал» презентует новую книгу

Книга рассказывает о знаковых событиях, которые серьезно повлияли на жизнь  уральских  городов и сформировали уникальный менталитет уральцев. С помощью многочисленных архивных фотографий, официальных документов и  исследований, раскрывается суть переселенческой, православной, старообрядческой, горнозаводской,  капиталистической, лагерной, индустриальной и других культурных волн приходивших на Средний Урал.

Исследовательский проект «Коммерсанта»  насчитывает уже более десяти книг и ежегодно собирает на своих премьерах политический и культурный истеблишмент Екатеринбурга. Книги практически полностью расходятся по частным коллекциям, независимо от величины тиража. А некоторые, например, «Власть. Деньги», «Девяностые», «Ловцы банд. Место встречи…» стали настоящими букинистическими «бомбами» и запустили мощные волны резонанса в обществе. Серия не раз была отмечена наградами, практически каждое издание становилось лауреатом городского издательского конкурса «Книга года», а «Свердловск-Екатеринбург» и «Ловцы банд…» получили премию Союза журналистов  «Хрустальное перо».

Сергей Плахотин

История этого проекта много лет назад началась с фотоальбомов, которые издавал «Коммерсантъ». Мне постепенно такой чисто визуальный формат наскучил, и  к фотографиям стали добавлять небольшие комментарии, пояснения. Ну а дальше, соответственно,  захотелось  более серьезной  аналитики. Так фотоальбомы превратились в полноценные книги, в каждую из которых  мы вкладываем  много труда и души. Действительно, проект во многом уникальный,  и  нас  радует, что он обрел своих поклонников и читателей

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