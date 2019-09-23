Public-talk с Наумом Бликом, квиз по классике и детективный квест: в библиотеках Екатеринбурга пройдет День чтения

27 сентября библиотеки Екатеринбурга присоединятся к областной акции День чтения. Специально к этому дню городские площадки готовят насыщенную программу для любителей чтения всех возрастов.

В 11:00 сразу на двух площадках – в библиотеке № 17 (пр. Ленина, 70) и в Городском библиотечном информационном центре (ул. А. Валека, 12) стартует традиционный чемпионат по чтению вслух «Лига глотателей текста». Участникам предстоит читать вслух незнакомый текст на скорость и при этом продемонстрировать выразительность чтения.

В 13:00 в библиотеке № 17 (пр. Ленина, 70) можно будет пообщаться с Оксаной Маклаковой, журналистом, телеведущей, главным редактором екатеринбургского городского портала Е1.ru.

В 18:00 в Городском библиотечном информационном центре (ул. А. Валека, 12) пройдет еще один интересный public-talk: популярный уральский рэп-исполнитель Наум Блик расскажет о книгах, которые повлияли на его судьбу и творчество, о секретах создания рэп-композиций по мотивам произведений русской классической литературы, о своем отношении к слову и тексту.

Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. М. Сибиряка, 193) в День чтения всесторонне рассмотрит детектив как жанр, послуживший отправной точкой для зарождения других видов искусства (детективная музыка, детективные фильмы и сериалы), ставший поп-культурным феноменом и, кажется, навечно занявший лучшие места на больших экранах и полках с бестселлерами. Культурно-познавательная программа под названием «Овсянка, сэр!» включит квест для детей «Школа детективов», познавательные лекции и встречи и музыкальный концерт.

В течение всего дня в библиотеках пройдут встречи с известными и вдохновляющими горожанами, в их числе: писатели Алексей Лисаченко, Александр Кердан, Елена Мамонтова, художник-иллюстратор Мирослава Вершинина, актер Свердловского академического театра драмы Александр Борисов, продюсер утреннего шоу радиостанции «Радиола», писатель, поэт Аркадий Марьин и многие другие.

По материалам портала: культура.екатеринбург.рф