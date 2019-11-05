Графический репортаж Николая Аввакумова покажут в Екатеринбурге



В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка, посвященная выдающемуся советскому графику – Николаю Михайловичу Аввакумову.

Асбест-Пермь-Свердловск-Магнитогорск-Москва – траектория карьеры и жизни художника. Его профессиональная реализация пришлась на 1930 – 1940-е годы и, прежде всего, была связана с опытом работы в качестве художника-корреспондента: первая практика в свердловской газете «Всходы коммуны» (1929 – 1930), творческая командировка на Магнитострой (1930 – 1932), интенсивное сотрудничество в «Комсомольской правде» (1932 – 1941), а также редакциях других центральных газет, журналов и издательств, самоотверженный труд по созданию фронтовой газеты (1942 –1944).



Работа для печати стала истинным призванием Аввакумова, демонстрировавшего в своей репортажной графике мастерское умение сочетать выразительную темпераментность с точностью рисунка. Искусствовед Софья Пророкова отмечала: «Это особый дар – чувство газеты. Аввакумов приобрел его, постоянно соприкасаясь с жизнью. В командировках он обычно делал уже готовые рисунки, мысленно представляя себе, как они будут выглядеть среди очерков и статей». Формат работы в газете требовал от художника умения быстро концентрироваться и мастерски решать художественную задачу – практически без шансов на ошибку и долгие разработки композиции. Поиск удачного и интересного материала для нового репортажа заставлял быть готовым к мобилизации в любой момент. Кроме того, создавая рисунки для печати, график сталкивался с рядом технологических ограничений, продиктованных спецификой газетной иллюстрации с ее лаконизмом, обобщенностью, ясностью и четкостью. Наравне с оригинальными рисунками на выставке представлены репродукции газетных передовиц, что дает представление о масштабе отдельных иллюстраций, их месте на страничном поле и роли в репортажном повествовании.



Рисунки художника, собранные в экспозиции, весьма разнообразны. Вместе с автором мы переносимся на стройплощадку будущего промышленного гиганта, присутствуем при запуске первого советского стратостата, становимся свидетелями последних решающих минут перед спуском водолазов под воду, погружаемся в прохладу весеннего дня в Кабардино-Балкарии, оказываемся среди музыкантов, готовящихся к выступлению. Перед нами проходит галерея портретов современников Аввакумова – героев эпохи, увиденных глазами художника. Особое место на выставке занимают эскизы к плакатам, созданные в середине 1930-х годов, экспрессивно комментирующие социально-политическую мировую повестку. В 1940-е годы Николай Михайлович оказывается на фронте в рядах красноармейцев, продолжая работать как художник. При его активном участии вышло в свет более трех сотен выпусков газеты «Фронтовик» – каждый из них обязательно сопровождался новой иллюстрацией графика. Он не только создавал моментальные репортажные зарисовки с передовой, но и освоил мастерство гравера, чтобы переносить рисунки в печать.

На выставке «Графический репортаж Николая Аввакумова» будут представлены произведения 1930 – 1940-х годов из коллекции семьи художника (Москва), работы из музейных собраний Екатеринбурга и Асбеста и архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством Н.М. Аввакумова.



Екатеринбургский музей изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5.

Часы работы выставки: вт.– чт. – с 11:00 до 20:00 (касса до 19:00); пт.– вс. – с 11:00 до 19:00 (касса до 18:00); пн. – выходной.

Стоимость посещения: 250 руб. – полный билет, 100 руб. – льготный билет (пенсионеры, школьники).

