

С 16 по 20 октября 2019 года в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в четвертый раз пройдут Дни Эрмитажа. Одним из ярких событий программы станет открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа.

В этом году в Екатеринбурге будет показана картина «Сборщики податей» нидерландского мастера XVI века Маринуса ван Роймерсвале после завершившейся реставрации. Эта выставка необычна: традиционно Эрмитаж представляет результаты реставрационных работ и научных исследований в своих залах, но для Екатеринбургского музея изобразительных искусств было сделано исключение. Символично, что отреставрированное произведение впервые увидят в городе, сохранившем его и другие шедевры Эрмитажа в годы Великой Отечественной войны, куда они были эвакуированы из Ленинграда. Картина «Сборщики податей» Маринуса ван Роймерсвале впервые предстает перед зрителями в том виде, как было задумано художником.

В Дни Эрмитажа, с 16 по 20 октября, пройдут дневные и вечерние лекции сотрудников Государственного Эрмитажа, посвященные нидерландскому искусству XV-XVI веков.

С 15 по 17 октября в музее в рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и системы Кока-Кола «Сохраним культурное наследие вместе» будут организованы мастер-классы для специалистов, посвящённые реставрации керамики и фарфора, которые завершатся круглым столом.

В течение двух дней – 19 и 20 октября в Каслинском зале Екатеринбургского музея изобразительных искусств будут представлены книги научной библиотеки музея, посвященные искусству Северной Европы. Эта книжная коллекция собрана благодаря Государственному Эрмитажу и является уникальной в нашем городе.