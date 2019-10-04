Урал поехал показывать современное искусство на ART MARKET BUDAPEST

Malyshchuk foundation представит работы уральских художников на международной художественной ярмарке в Будапеште. Основная программа пройдет с 3 по 6 октября и представит зрителям экспонентов из более чем 40 стран с 5 континентов.

В рамках ярмарки так же состоится международная конференция International Art Industry Conference. Руководитель фонда Мария Малыщук примет участие в большой панельной дискуссии на тему «Российские коллекционеры в мире». Организаторы ярмарки заинтересовались идеей и стратегией фонда и сами пригласили Malyshchuk foundation принять участие в выставке.

На выставочном стенде будут представлены работы двух уральских художников. «Плюшевый мир» Ивана Снигирева – ожившие детские фантазии о прогулках с оленями с, возможно, самого известного сюжета советского быта – ковра с оленями. «Плюшевый мир» представлен с помощью технологий дополненной реальности. И работа Виктора Давыдова, с которого начинался перформанс и видеоарт на Урале, – «Американайзер» – осмысление нашей попытки стать частью мирового контекста после периода советской изоляции. Полное собрание фонда представлено в виде каталога.

Ярмарку посетит более 30 тысяч зрителей со всего мира.