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Урал поехал показывать современное искусство на ART MARKET BUDAPEST

Malyshchuk foundation представит работы уральских художников на международной художественной ярмарке в Будапеште. Основная программа пройдет с 3 по 6 октября и представит зрителям экспонентов из более чем 40 стран с 5 континентов.

В рамках ярмарки так же состоится международная конференция International Art Industry Conference. Руководитель фонда Мария Малыщук примет участие в большой панельной дискуссии на тему «Российские коллекционеры в мире». Организаторы ярмарки заинтересовались идеей и стратегией фонда и сами пригласили Malyshchuk foundation  принять участие в выставке.

На выставочном стенде будут представлены работы двух уральских художников. «Плюшевый мир» Ивана Снигирева – ожившие детские фантазии о прогулках с оленями с, возможно, самого известного сюжета советского быта – ковра с оленями. «Плюшевый мир» представлен с помощью технологий дополненной реальности. И работа Виктора Давыдова, с которого начинался перформанс и видеоарт на Урале, – «Американайзер» – осмысление нашей попытки стать частью мирового контекста после периода советской изоляции. Полное собрание фонда представлено в виде каталога.

Ярмарку посетит более 30 тысяч зрителей со всего мира.

Malyshchuk foundation создан в 2018 году с целью продвижения уральских художников на мировой арт-сцене. Мария Малыщук – куратор, арт-дилер, эксперт по современному уральскому искусству исследовала региональную арт-сцену на протяжении 7 лет. Результатом этой работы стало создание крупнейшей базы данных художников и объектов, которая трансформировалась в VR собрание Уральского искусства, доступное для зрителей по всему миру.

В планах Фона – организация культурных обменов между Уралом и Европой, проведение арт-резиденций и совместных проектов с лучшими представителями современного искусства.

 

Сайт проекта: malyshchuk.com/ru

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