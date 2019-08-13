17 и 18 августа, в дни открытия Пятого Международного фестиваля меццо-тинто, зрителей ожидает яркое событие – большой Печатный марафон «Медь, бумага, два вала».

В течение двух дней, практически в режиме нон-стоп, художники из разных стран будут демонстрировать печать гравюр в редчайшей технике меццо-тинто. Демонстрировать своё мастерство и делиться опытом решились художники из Бельгии, Венгрии, Германии, Ирана, Ирландии, Испании, Нидерландов, Франции, Чехии, США и Японии.

Название Печатного марафона «Медь, бумага, два вала» описывает ключевые этапы процесса создания меццо-тинто: оттиск печатают с медной матрицы на специальной бумаге под давлением цилиндрических валов офортного станка. В Печатном марафоне будут задействованы сразу 3 офортных станка.

Американский мастер Арт Вергер, профессор университета Огайо, выполнит крошечную гравюру «с нуля»: на глазах зрителей на гладкой медной пластине он создаст изображение, а затем отпечатает его на бумаге. И это будет экспромт чистой воды!

Некоторые авторы поделятся секретами создания цветных отпечатков: цвет встречается не так уж часто в монохромном царстве «чёрной манеры» (как ещё называют меццо-тинто).

Японские мастера совместят меццо-тинто со «спецэффектом» шин-колле, когда изображение печатается на тончайшей рисовой бумаге.

Программа Печатного марафона будет перемежаться с другими образовательными событиями. Среди них: авторская презентация Хашми Аззы (Бельгия), экскурсия Арта Вергера (США) по его персональной выставке «Рассказанное светом», прогулка по Историческому проекту с куратором – московским коллекционером Александром Севастьяновым. В ходе публичной беседы – Open talk «Печатная графика: опыт коллекционирования» зрители смогут задать вопросы самыми известным собирателям печатной графики в России.

Печатный марафон будет проходить параллельно на двух площадках: в Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) и в Международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Все желающие смогут познакомиться с техникой печати меццо-тинто, несколько веков назад предвосхитившей современную офсетную печать.