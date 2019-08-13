В Екатеринбурге японские мастера совместят меццо-тинто со «спецэффектом» шин-колле, когда изображение печатается на тончайшей рисовой бумаге
17 и 18 августа, в дни открытия Пятого Международного фестиваля меццо-тинто, зрителей ожидает яркое событие – большой Печатный марафон «Медь, бумага, два вала».
В течение двух дней, практически в режиме нон-стоп, художники из разных стран будут демонстрировать печать гравюр в редчайшей технике меццо-тинто. Демонстрировать своё мастерство и делиться опытом решились художники из Бельгии, Венгрии, Германии, Ирана, Ирландии, Испании, Нидерландов, Франции, Чехии, США и Японии.
Название Печатного марафона «Медь, бумага, два вала» описывает ключевые этапы процесса создания меццо-тинто: оттиск печатают с медной матрицы на специальной бумаге под давлением цилиндрических валов офортного станка. В Печатном марафоне будут задействованы сразу 3 офортных станка.
Американский мастер Арт Вергер, профессор университета Огайо, выполнит крошечную гравюру «с нуля»: на глазах зрителей на гладкой медной пластине он создаст изображение, а затем отпечатает его на бумаге. И это будет экспромт чистой воды!
Некоторые авторы поделятся секретами создания цветных отпечатков: цвет встречается не так уж часто в монохромном царстве «чёрной манеры» (как ещё называют меццо-тинто).
Японские мастера совместят меццо-тинто со «спецэффектом» шин-колле, когда изображение печатается на тончайшей рисовой бумаге.
Программа Печатного марафона будет перемежаться с другими образовательными событиями. Среди них: авторская презентация Хашми Аззы (Бельгия), экскурсия Арта Вергера (США) по его персональной выставке «Рассказанное светом», прогулка по Историческому проекту с куратором – московским коллекционером Александром Севастьяновым. В ходе публичной беседы – Open talk «Печатная графика: опыт коллекционирования» зрители смогут задать вопросы самыми известным собирателям печатной графики в России.
Печатный марафон будет проходить параллельно на двух площадках: в Екатеринбургском музее ИЗО (ул. Воеводина, 5) и в Международном центре искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Все желающие смогут познакомиться с техникой печати меццо-тинто, несколько веков назад предвосхитившей современную офсетную печать.
Печатный марафон «Медь, бумага, два вала»
12:00 Каролина Кундерс (Нидерланды), Мирослав Глинка (Чехия)
16:30 Нэн Малдер (Нидерланды), Луиз Хейманс (Германия) Художники будут работать параллельно на двух станках.
Лекции, экскурсии
13:30 Лекция Хашми Аззы (Бельгия) «Меццо-тинто. Авторский опыт», на которой художник расскажет о своём многолетнем опыте работы в редкой и сложной технике меццо-тинто, о личном восприятии особых свойств этой кропотливой техники. Лекция перейдёт в формат мастер-класса: художник продемонстрирует печать оттиска.
15:00 вторская экскурсия Арта Вергера (США) по персональной выставке «Рассказанное светом». В этом году выдающийся мастер меццо-тинто передал в дар фестивалю 479 работ, над которыми он работал с 1985 года. Выставка избранных гравюр Арта Вергера представит истории жителей американских мегаполисов и провинциальных городков.
15:00 Кураторская экскурсия коллекционера Александра Севастьянова (Россия) по Историческому проекту, который является неотъемлемой частью параллельной программы Международного фестиваля меццо-тинто. Специально для выставки коллекционер отобрал из своего обширного собрания 34 листа мастеров «чёрной манеры» XVII–XVII столетий.
17 августа (суббота), Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)
Печатный марафон «Медь, бумага, два вала»
14:00 Жазон Рейттом (Франция)
14:30 Макарена Позо Оркас (Испания)
15:00 Джула Фриммель (Венгрия)
17 августа (суббота), Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8)
Печатный марафон «Медь, бумага, два вала»
12:00 Дебора Чапман (Аргентина), Джампей Миками (Япония)
13:30 Снежана Петрович (Сербия), Юко Чигава (Япония)
15:00 Йохен Кублик (Германия)
16:30 Арт Вергер (США), Ифа Лэйтон (Ирландия) Художники будут работать параллельно на двух станках.
Open talk
15:00 (зал Уральского художественного литья) Open talk «Печатная графика. Опыт коллекционирования».
В формате open talk семь опытнейших экспертов из России расскажут о некоторых особенностях частного, галерейного и музейного собирательства гравюры.
Каковы преимущества и «подводные камни» собирательства тиражной графики? Антикварные листы или работы современных авторов – что стоит собирать сегодня? Как страсть и здравый смысл уживаются в человеке, ступившем на путь коллекционирования? Сколько лет необходимо для «взращивания» экспертной компетенции?.. Беседа предполагает обсуждение вопросов, поступающих от публики.
Участники: Владимир Беликов, Андрей Кусакин, Елизавета Романова, Александр Севастьянов, Екатерина Климова, Андрей Мартынов, Никита Корытин.
18:30 Объявление победителей V Международного фестиваля меццо-тинто
18 августа (воскресенье) , Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5)
Печатный марафон «Медь, бумага, два вала»
14:00 Джули Нисканен Сколозински (США)
15:00 Линда Уитни (США)
15:30 Джейн Рид Джексон (США)
18 августа (воскресенье) , Международный центр искусств «Главный проспект» (пр. Ленина, 8)
Стоимость билетов:
Екатеринбургский музей изобразительных искусств: 250 руб.* – полный, 100 руб. – льготный, студенты вузов – бесплатно.
*При предъявлении билета из Арт-галереи Ельцин Центра (до 25 августа) или специального флаера из Международного центра искусств «Главный Проспект» (с 17 августа до 29 сентября) в кассе музея можно приобрести билет по льготной цене (100 руб.).
Галерея Международного центра искусств «Главный Проспект»: 200 руб.* – полный, 100 руб. – льготный, дети до 6 лет – бесплатно.
*При предъявлении специального флаера из Екатеринбургского музея изобразительных искусств (с 17 августа до 29 сентября) в кассе МЦИ «Главный проспект» можно приобрести билет по льготной цене (100 руб.).
Все скидки предоставляются только на полные билеты.
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