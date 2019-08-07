Пятый Международный фестиваль меццо-тинто стартует в Екатеринбурге 16 августа 2019 года на двух площадках: в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и Международном центре искусств «Главный проспект».

Меццо-тинто, или техника, которую также принято называть «чёрной манерой», что указывает на присутствие в гравюрах бархатно-чёрного фона, сопоставимого по глубине с угольным и смоляным оттенками, а также характеризует нетрадиционный процесс создания изображения – от тёмного к светлому; художник как будто высвечивает объекты из первозданной темноты. Такой метод формообразования настолько отличается от привычного восприятия графики, что меццо-тинто обретает качества «магического» процесса.

16 августа

Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Международном центре искусств «Главный проспект»