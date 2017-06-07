Кирилл Бородин "Думай что хочешь"

Самый молодой член Союза Художников России, екатеринбургский художник Кирилл Бородин известен далеко за пределами нашего города. Его работы хранятся в музейных и частных собраниях России и за рубежом. Участник многочисленных выставок, Кирилл Бородин открыл очередную персональную выставку в галерее "Антонов".

33 совершенно новые работы. И размышления молодого художника... Тема революции 1917 года волнует его, но ещё больше его занимает наше будущее! Мы все сегодня думаем об этом, анализируем, надеемся, что уроки истории не проходят даром, надеемся... Художник остаётся вне политики, но он думает, и призывает нас "Думай...что хочешь!!!"



Бородин Кирилл Сергеевич (род. 1987)

Член союза художников России.

В 2008 году закончил Екатеринбургское художественное училище им. Шадра. Отделение театральной живописи. В 2014 году закончил Уральскую Государственную Архитектурно Художественную Академию (УралГАХА), отделение станковой живописи.



7-ой всероссийский фестиваль «Архиперспектива» (Екатеринбург, 1-е место в номинации «живопись», 2011 г.)

Региональная выставка в резиденции губернатора Свердловской области (2011 г.)

Выставка в Государственном центре современного искусства (2011 г.)

Уральская неделя современного искусства (Челябинск, 1-е место в номинации «живопись», 2012 г.)

Арт-проект «В Месте». Россия-Германия» (в рамках 2ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, Екатеринбург, 2012 г.)

Арт-проект в Музее истории Екатеринбурга (2012 г.)

Межрегиональная выставка Урал ХI (Тюмень, 2013 г.)

Участие в Евразийском Фестивале Современного Искусства (Екатеринбург, 2014 г.) Международная неделя искусств в Санкт-Петербурге (1-е место в номинации «живопись», 2015 г.)Персональная выставка в Музее истории Екатеринбурга (2014 г.) Персональная выставка в галерее«Антонов» (Екатеринбург 2015 г.) Персональная выставка «Холст и масло» (КОХМ, Курган, 2015 г.) Персональная выставка в рамках биеннале современного искусства (Екатеринбург, ЦМТЕ, 2015 г.) Персональная выставка в галерее «Антонов» (Екатеринбург, 2015 г.)

Выставка «StartinArt» (Москва, Галерея «К35» 2015 г.) Персональная выставка (CK Art Gallery, Жоншан, Китай, 2016 г.) Международная арт-ярмарка в Гуанчжоу (Китай, 2016 г.) Персональная выставка в Ирбитскомгосударственном музее изобразительных искусств (2016 г.) Прошёл отбор на форум «Таврида», по итогам форума вошёл в число 7 лучших молодых художников России (Крым, 2016 г.) Встреча с президентом России В. В. Путиным (Крым, 2016 г.) Выставка в музее «Эрарта» (Санкт-Петербург, 2016 г.) По итогам форума «Таврида» отобран и стал участникомтворческой академической дачи им. Репина (Россия, 2016 г.) Открытие собственной галереи художника «Ателье Бородин» (МЦ «Галерея 11», Екатеринбург 2016 г.)



Выставку возможно посетить с 26 апреля по 25 июня с 12 до 19 ч (выходной - понедельник).

Адрес галереи «Антонов»: Студенческая 11 (МЦ «Галерея 11», 4 этаж).

Вход свободный, тел: 266-43-60.