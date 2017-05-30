II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких»
С 1 февраля по 31 августа 2017 года в Екатеринбурге проходит II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких». Это большое культурное событие, вот уже второй раз, помогает объединить детей и взрослых, дает повод глубже изучить историю родного края, и является еще одной удивительной традицией Екатеринбурга, которая отличает его от прочих городов и подчеркивает самобытный характер мегаполиса.
В рамках Фестиваля будет выпущено уникальное издание, аналогов которому нет в мире – «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких». Это единственный в России Путеводитель по городу, составленный его маленькими жителями, с детскими рисунками и рассказами о самых любимых городских местах юных екатеринбуржцев. Путеводитель будет иметь английский перевод и к нему будет приложена карта-путеводитель.
«Это будет настоящий путеводитель, по которому любой ребенок сможет устроить себе и родителям экскурсию по городу. Ребята, во-первых, смогут найти и прочитать какие-то необычные истории, а во-вторых, пойти посмотреть и проверить, правда это или нет",- говорит организатор Анастасия Овсянкина (рук. Студии ИЗО "Полосатый кот")
Над созданием Путеводителя уже потрудились более 1000 юных жителей города из более 50 художественных школ Екатеринбурга и Свердловской области, в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята участвовали в выставке - конкурсе рисунков «Сказочный Екатеринбург». Увидеть наиболее интересные работы юных художников можно будет на выставке рисунков во Дворце Молодежи, Театре балета «Щелкунчик», Ельцин Центре, Свердловской государственной детской филармонии, «Живом театре» с 21 мая по 31 августа. Лучшая работа станет обложкой Путеводителя, а ее автор получит годовой абонемент на занятия в Студии изобразительного искусства «Полосатый кот».
Кульминацией Фестиваля станет большой семейный праздник, который пройдет 3 июня в ТРЦ «Радуга Парк». Всех участников и гостей ждет грандиозный флешмоб - разрисовывание 100 железных бочек, на которых в финале праздника сыграют 100 барабанщиков.
Также в программе торжества:
- яркий концерт с участием творческих коллективов Дворца Молодежи, Екатеринбургского государственного Цирка, Капеллы мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии
- церемония награждения - вручение дипломов, призов победителям и сертификатов участникам конкурса рисунков «Сказочный Екатеринбург»
- благотворительная продажа книг и сувениров
- стометровая выставка иллюстраций книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких»
- 50 мольбертов под открытым небом. Мастер-классы для любителей рисования.
Это будет настоящий праздник для всей семьи.
Автор идеи и главный организатор:
Студия изобразительного искусства «Полосатый кот»
при поддержке Главы Екатеринбурга
В рамках фестиваля организована выставка рисунков "Сказочный Екатеринбург- город чудес", которая будет проходить сразу на нескольких площадках нашего города:
25 мая - 31 августа 10:00 - 17:00 Дворец Молодежи, 2 этаж
21 мая - 31 августа 10:00-22:00 ТРЦ "Радуга парк", холл
29 мая - 31 августа 10:00-17:00 Свердловская государственная детская филармония, холл
01.06 - 31 августа 10:00-19:00 Ельцин Центр, 3 этаж, фойе
Вся информация о проведении фестиваля - конкурса - на сайте студии изобразительного искусства «Полосатый кот» http://izokot.ru/
В группе в Facebook: https://www.facebook.com/groups/760856644016484/
в группе в Контакте : https://vk.com/izokot
Дополнительная информация по телефонам: +7(912)249 13 72
или по электронной почте: e-mail: izokot@mail.ru
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