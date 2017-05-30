II Ежегодный городской фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких»

«Это будет настоящий путеводитель, по которому любой ребенок сможет устроить себе и родителям экскурсию по городу. Ребята, во-первых, смогут найти и прочитать какие-то необычные истории, а во-вторых, пойти посмотреть и проверить, правда это или нет",- говорит организатор Анастасия Овсянкина (рук. Студии ИЗО "Полосатый кот")

Над созданием Путеводителя уже потрудились более 1000 юных жителей города из более 50 художественных школ Екатеринбурга и Свердловской области, в возрасте от 4 до 17 лет. Ребята участвовали в выставке - конкурсе рисунков «Сказочный Екатеринбург». Увидеть наиболее интересные работы юных художников можно будет на выставке рисунков во Дворце Молодежи, Театре балета «Щелкунчик», Ельцин Центре, Свердловской государственной детской филармонии, «Живом театре» с 21 мая по 31 августа. Лучшая работа станет обложкой Путеводителя, а ее автор получит годовой абонемент на занятия в Студии изобразительного искусства «Полосатый кот».

Кульминацией Фестиваля станет большой семейный праздник, который пройдет 3 июня в ТРЦ «Радуга Парк». Всех участников и гостей ждет грандиозный флешмоб - разрисовывание 100 железных бочек, на которых в финале праздника сыграют 100 барабанщиков.



Также в программе торжества:

- яркий концерт с участием творческих коллективов Дворца Молодежи, Екатеринбургского государственного Цирка, Капеллы мальчиков и юношей Свердловской государственной детской филармонии

- церемония награждения - вручение дипломов, призов победителям и сертификатов участникам конкурса рисунков «Сказочный Екатеринбург»

- благотворительная продажа книг и сувениров

- стометровая выставка иллюстраций книги «Сказочный путеводитель по Екатеринбургу для больших и маленьких»

- 50 мольбертов под открытым небом. Мастер-классы для любителей рисования.

Это будет настоящий праздник для всей семьи.

Автор идеи и главный организатор:

Студия изобразительного искусства «Полосатый кот»

при поддержке Главы Екатеринбурга

В рамках фестиваля организована выставка рисунков "Сказочный Екатеринбург- город чудес", которая будет проходить сразу на нескольких площадках нашего города:

25 мая - 31 августа 10:00 - 17:00 Дворец Молодежи, 2 этаж

21 мая - 31 августа 10:00-22:00 ТРЦ "Радуга парк", холл

29 мая - 31 августа 10:00-17:00 Свердловская государственная детская филармония, холл

01.06 - 31 августа 10:00-19:00 Ельцин Центр, 3 этаж, фойе