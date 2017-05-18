19 мая на территории главного творческого пространства Екатеринбурга ТИТРЫ состоится открытие выставки "Оазис" известного художника Вячеслава Moff.

Организаторами выставки выступит галерея уличного искусства Свитер, которая приглашает всех любителей современного искусства посетить новую крутую выставку в ТИТРАХ, которые стали временным пристанищем подопечных галереи, пока Свитер не обретет новый полноценный дом.

Как рассказывает Слава, «Оазис – это островок бурлящей фантазии в прагматичном мире. Это целая история, отдельный мир, включающий в себя новые грани творчества, о которые зритель не спотыкается, а наоборот входит в резонанс. И дальше. Дальше мы оказываемся в дополненной фантастической реальности, которая дарит возможность уйти от будней и погрузиться в мир ярких цветов, бурной фантазии и смелых экспериментов».

В своих работах Moff поражает буйством оттенков альтернативной реальности и новых форм существования. Из раза в раз уходя от повторения сюжетов погружает нас в детали вымышленных миров, покоряющих событиями и атмосферой сюжета.

Новая выставка откроется в Екатеринбурге 19 мая с 19:00 в на Ленина, 50ж и будет работать в течение месяца. Стоимость входа – 100р.