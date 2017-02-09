Персональная выставка Евгения Бриммерберга «Философия линий»

9 февраля в Екатеринбургской галерее современного искусства отрывается персональная выставка художника Евгения Бриммерберга «Философия линий».



Название выставки выбрано не случайно: Евгений Бриммерберг – художник-интеллектуал. Композиции его картин это цвето-тональные структуры, ритмически выстраиваемые как музыкальные аккорды. Философски переосмысляя стили и концепции живописи ХХ века – от авангарда до живописного экспрессионизма – художник создал свой пластический язык живописно-геометрических метафор на основе синтеза цветовых и звуковых гармоний. Музыкальные ассоциации вызывают и названия произведений: «Оратория Гайдна», «Песнь о Земле» и так далее. Произведения Евгения Бриммербергера находятся в личных коллекциях по всему миру.



За последние годы персональные выставки Е. Бриммерберга прошли в таких странах, как Швеция, Германия, США и Великобритания. На территории России работы художника были показаны на выставках в Москве и Казани. Екатеринбург – третий город, принимающий проект. Дальше работы Е. Бриммерберга будут представлены в Нижнем Новгороде.



Екатеринбургская галерея современного искусства приглашает екатеринбуржцев и гостей города погрузиться в атмосферу живописно-музыкальной гармонии и оригинальных философских размышлений московского автора Евгения Бриммерберга.

Выставка открыта с 10 до 26 февраля, ежедневно с 11:00 до 20:00.



Для дополнительной информации:

Серебрякова Дарья,

специалист по связям с общественностью

АО «Екатеринбургская галерея современного искусства»

Тел.: 8 (912) 042-41-13, 8 (343) 350-22-00